TERZIĆ ZAGRMEO: Vučeliću, sram te bilo! Treba u mišju rupu da se zavučeš posle one krađe!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ogorčen je na predsednika Partizana Milorada Vučelića, nakon što je prvi čovek crno-belih rekao da koristi "uličarske i huliganske metode".

- Šta da kazem na ovu Vučelićevu izjavu osim " Vučeliću sram te bilo". Sve što sam juče rekao na konferenciji za medije, Vučelić je danas to indirektno sam potvrdio. Potvrdio je da ništa ne zna o fudbalu i da zna samo da spinuje javnost kao što je to radio devedesetih kada je radio isto što i danas - lagao je ovaj narod - rekao je za Kurir Zvezdan Terzić, a potom nastavio:

- On kaže da se Zvezdini igrači nisu bunili kada im je poništen gol!?? Znači njemu je jedino merilo da li je Zvezdin gol regularan ili ne, to da li su se naši igrači bunili. A trener Milojević je posebno tražio od svojih igrača da se ne raspravljaju sa sudijom i da poštuju njegove odluke. Očigledno da Vučelić svojim igračima daje drugačije instrukcije pa očekuje da oni skaču na sudije.

Generalni direktor Crvene zvezde dalje nastavlja:

- To mu je jedini argument. A nema svoje oči pa da vidi ono što je videla čitava Srbija - da je Crvena zvezda opljačkana i da nam je poništen čist gol, što je sinoć jednoglasno potvrdila i sudijska komisija FSS. Da Zvezdi nije poništen gol, Zvezda bi povela 1:0 i verovatno pobedila. Zvezda bi pobegla Partizanu sedam bodova i već možda utabala put ka trećoj uzastopnoj tituli.

Potom se Zvezdan Terzić istakao da će Crvena zvezda uskoro izaći sa brojkama koliko je država Srbija dala njegovom klubu na osnovu sponzorskih ugovora i zatražio da isto urade i u Partizanu.

- Opet priča istu priču i laže ovaj narod da je Crvena zvezda mezimica države. Pa neka izađe u javnost i neka kaže koliko je para Partizan dobio od države, a mi ćemo izneti naše podatke koliko je Zvezda dobila od države i koliko je Zvezda dala državi. Neka prestane zajedno sa ovim njegovim saradnicima da laže ovaj narod! Ako ne bude rekao on, mi ćemo izneti sve podatke. Sa tim lažima se mora prestati. Svojim spinovanjem javnosti napravio je atmosferu linča na stadionu JNA u nedelju uveče.

Zvezdan Terzić tvrdi da uprava Partizana orkestrirano vodi kampanju protiv Crvene zvezde.

- Neka su pogledaju tviter nalozi onog Vuletića, TV emisije onog Pantića i ostale izjave Vučelića i njegovih saradnika u poslednjih nekoliko meseci, ili godina. Da bi zaštitili svoje fotelje u Partizanu, napravili su od sebe žrtve kao alibi za svoju nesposobnost. Da bi se opravdali pred svojim navijačima napravili su ambijent u javnosti da država hoće da ugasi Partizan, a onda zbog mira u kući uslovljavaju tu istu državu i reketiraju je. Ono na derbiju je bila refleksija tog pripremljenog terena. Ono je ličilo na poziv na bunt protiv nekih nevidljivih sila koje navodno žele da unište Partizan. A neće da kaže da bi taj isti Partizan sa njim na čelu već bio uništen da mu nije bilo države i državnih para.

Dotakao se Zvezdan Terzić ponovo i sudije Srđana Jovanovića.

- Sedam dana su pravili tenziju po medijima o našem penalu protiv Inđije, da li je faul bio na liniji, ili nije. A onda dovedu partizanovca da sudi derbi i opljačka Zvezdu. To nisu tri boda, to je šest bodova jer je to njima tri više, a nama tri manje i otvoren put ka tituli. Umesto da se posle ove pljačke zavuče u mišju rupu i ćuti on ide po televizijama i nastavlja sa propagandom da je Partizan žrtva ovog sistema - istakao je Zvezdan Terzić i dodao:

- Sram te bilo Vučeliću i daleko ti lepa kuća i od mene i od srpskog sporta! A Crvena zvezda će i dalje pronositi slavu svoga kluba kroz Ligu šampiona!

A. Radonic/Kurir sport

Kurir