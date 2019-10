LEPA SPORTSKA VODITELJKA ŠOKIRALA JAVNOST: Imam TUMOR NA MOZGU! (VIDEO)

‪¡Hola! Por aclarar: el tumor es benigno, el diagnóstico no es nuevo y hago vida completamente normal. Vive conmigo y no tiene consecuencias de ningún tipo. No hay NADA de lo que preocuparse 😊‬

A post shared by Irene Junquera (@irenejunquera) on Oct 23, 2019 at 3:26am PDT