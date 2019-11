BURNO U RUSIJI I ŠPANIJI: Bane sa Zenitom slavio protiv Liona, remi Valensije i Čelsija posle ludnice na Mestalji

Zenit je pred svojim navijačima došao do veoma bitne pobede pred poslednje kolo grupne faze Lige šampiona.

Golove za trijumf ruskog tima postigli su Artjom Dzjuba u 42. minutu i Magomed Ozdoev u 84. minutu.

Srpski internacionalac Branislav Ivanović s kapitenskom trakom na ruci predvodio je Zenit i odigrao ceo meč.

Zenit i Lion posle pet utakmica imaju po sedam bodova i nalaze se na deobi drugog mesta Grupe G.

Valensija je na svom terenu bila na pragu poraza, pošto je Čelsi posle preokreta golovima Matea Kovačića u 41. i Kristijana Pulišića u 50. minutu vodio sve do same završnice, ali je domaćin ipak u 82. preko Danijela Vasa došao do izjednačenja.

Prethodno vodeći gol za Valensiju postigao je Karlos Soler 40. minutu.

Valensija i Čelsi imaju po osam bodova na čelu Grupe H, dok Ajaks s utakmicom manje ima sedam, a Lil jedan bod.

(Beta)

Kurir