GOLMAN AJAKSA SE SUOČIO SA RASIZMOM Onana: Stopiran mi je transfer jer sam tamne puti!

"U mojoj prvoj sezoni u Ajaksu stigli smo do finala EL. Nakon finala razgovarao sam sa zainteresovanimm klubom, ali oni su odlučili da ne ne dovedu jer bi navijači teško prihvatili tamnoputog golmana" - kaže Onana

foto: AP

Neki su mišljenja da su tamnoputi golmani lošiji, a upravo se na takve nepromišljene formulacije osvrnuo Onana.

"Shvatio sam da nije lako tamnoputom golmanu da stigne do vrha. Nije da me nisu doveli zbog manjka kvaliteta, smatram to komplimentom - obrazložio je Kamerunac koji je jedan od omiljenih fudbalera u redovima "kopljanika".

foto: AP

Uprkos svim Uefinim i Fifinim kampanjama, rasizam je i dalje duboko ukorenjen u fudbalu.

"Rasizam je prisutan. Moram se nositi s tim na gotovo svim gostujućim utakmicama, ali o tome ne pričam. Ponosan sam što sam tamnoput i neću prestati da igram zbog rasističkih povika jer rasisti to žele - pojasnio je.

foto: AP

Uporedio je tamnopute i bele golmane.

- Ne vidim razliku između belih i tamnoputih golmana. Oni su isti - oni greše. Pogrešim i ja, svatko greši. Tamnoputi golmani moraju se dobro pripremiti jer nama je teže. Nemamo puno tamnoputih golmana na vrhu i ljudi imaju predrasudu da tamnoputi golmani nisu sigurni, da rade previše grešaka - rezimirao je Onana.

