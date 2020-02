VELIKI USPEH SRPSKOG FUTSALA: Srbija 4. na rang listi UEFA!

🇷🇸 Футсал репрезентација Србије је четврта у Европи! Историјски пласман наше селекције! ⚡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #SrcemSvim #Srbija #FSS #FutsalSrbija #UEFA

A post shared by Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije) on Feb 10, 2020 at 9:26am PST