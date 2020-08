PREDSEDNIK SITIJA GOVORIO O BUDUĆNOSTI KLUBA: Evo šta je strategija kluba u narednom periodu

Uefa je u februaru suspendovala Siti na dve godine iz evropskih takmičenja zbog ozbiljnog kršenja pravila finansijskog fer-pleja, ali je Sud za sportsku arbitražu ukinuo tu odluku, pa engleski klub može i u predstojećoj sezoni da se takmiči u Ligi šampiona.

Upitan da li je odnos sa Uefom nepopravljiv, predsednik Sitija rekao je da nema zamerke na Uefu i da radije želi da se koncentriše na osvajanje Lige šampiona.

"Život je suviše kratak da imate zamerke. To je važno takmičenje. To je jedno od najprestižnijih takmičenja u svetu sporta, takmičenje koje želimo da osvojimo i moramo da ga poštujemo da bismo to uspeli. To je bio izazov, ali je iza nas, kraj priče. Koncentrisan sam na jednu stvar - kako da pomognem klubu da učestvuje u tom takmičenju i da imamo konstruktivan odnos sa Uefom, mislim da je to jedini način", rekao je Kaldun za klupski sajt, preneo je Skaj.

Siti je ovog leta doveo Natana Akea iz Bornmuta i Ferana Toresa iz Valensije, dok su Leroj Sane, David Silva i Klaudio Bravo napustili klub.

Kaldun je rekao da će ovog leta biti još dolazaka, da su prioritet igrači uzrasta od 20 do 25 godina, ali da će klub biti pragmatičan ako se ukaže prilika za dovodjenje igrača van te starosne kategorije.

Siti ove sezone nije odbranio titulu, Liverpul je bio ubedljiv, ali je za najboljeg igrača Premijer lige u prošloj sezoni proglašen igrač Sitija Kevin De Brujne. On je postigao 13 golova i imao je 20 asistencija.

Predsednik kluba rekao je da je Belgijanac zaslužio nagradu i da je on "važan lider" u situaciji kada klub traži novog kapitena posle odlaska Davida Silve.

"To je kombinacija zadovoljstva i olakšanja. Bio sam zabrinut pošto to nismo do sada videli sa Sitijevim igračima, što su izostavljeni iz te veoma bitne nagrade, bio sam zabrinut da će ove godine prevideti Kevina. Očigledno sam subjektivan zbog toga što je naš igrač, ali Kevin je najbolji igrač lige ove godine. Zaslužio je nagradu, pokazao je to i drago mi je što je dobio priznanje i poštovanje fudbalskog sveta. On je budućnost Mančester sitija", naveo je predsednik kluba.

Kurir sport / Beta

Kurir