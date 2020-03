Budimo odgovorni prema sebi i drugima! Pomozimo starijima oko dnevnih obaveza i kupovine hrane! Uvek smo bili najjači kada je bilo teško, pokažimo to i sada! ⚫⚪ Još puno trofeja i slavlja sa navijačima čeka na nas! Do pobede!💪 #pomozimostarijima #fkpartizan #crnobelaporodica #fkp

A post shared by FK Partizan (@partizanbelgrade) on Mar 16, 2020 at 1:30pm PDT