GRUJIĆ I DALJE LIVERPULOV Klopu ću reći: Uzmi me ili odoh!

Marko Grujić, naš internacionalac koji je trenutno u Herti, na pozajmici iz Liverpula, priznaje da nije lako dobiti šansu na Enfildu i da će uskoro morati da donese važnu odluku.

Grujić kaže da još nije razgovarao s menadžerom crvenih Jirgenom Klopom, ali da će do tog razgovora uskoro doći.

- Siguran sam da ćemo sesti i razgovarati o tome šta je najbolje za klub, a šta za mene. Više nisam toliko mlad. Sa 24 godine sam u fazi kad moram da napravim važne korake u karijeri. Moram da razmišljam i budem pametan u vezi s tim šta će se dalje desiti. Da li je najbolje da ostanete u Liverpulu i čekate šansu ili je vreme za drugu pozajmicu i odlazak u drugi klub? Trenutno ne znam odgovor. Sve je otvoreno - rekao je Grujić za specijalizovani sportski portal Atletik.

Marku pozajmica ističe na kraju sezone, ali je za dalje korake i pitanja još uvek rano jer je pred Hertom još devet ligaških utakmica. U međuvremenu, igrači su bez problema prihvatili smanjenje plate, pre svega zato što je suprotna odluka mogla da utiče da neki od zaposlenih u klubu dobiju otkaz.

- To je sjajna stvar. Nekoliko starijih igrača je predložilo da se odreknemo dela zarada i svi igrači su se brzo složili da je to ispravna stvar. Ne želite da vidite kako neko gubi posao. Trenutno je puno neizvesnosti. U mom timu postoji veliki broj igrača koji će od 1. jula biti van ugovora. Oni ne znaju šta će se desiti nakon toga. Moja pozajmica se završava krajem juna i oni se nadaju da će se do tada završiti sezona u Bundesligi. Kad će početi sezona u Liverpulu, to niko ne zna. Ima puno pitanja na koja ne znamo odgovore.

