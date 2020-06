MNOGO MI JE ZNAČILA STOJKOVIĆEVA PORUKA: Popović iskren posle debija u Novom Sadu protiv Vojvodine!

Sezona je završena, Partizan je zauzeo drugo mesto u Linglong Tire SLS i utakmicom u Novom Sadu (1:0) arhivirao dosadašnji učinak i okrenuo se finalu Kupa Srbije.

Pored poznatih imena koje smo tokom sezone viđali među prvih osamnaest šef stručnog štaba Partizana Savo Milošević pružio je šansu za debi golmanu Aleksandru Popoviću i Slobodanu Stanojloviću.

Nismo pobedili, ali smo odigrali po mom mišljenju dobru utakmicu – sumira na početku razgovora utakmicu u Novom Sadu mladi Popović.

– Budući da je šef odmarao dosta igrača,moźemo da budemo zadovoljni kako smo odigrali, dok će meni ako izuzmemo rezultat utakmica ostati u lepom pamćenju zbog debija.

Kako si se osećao na dan utakmice?

– Na dan utakmice je bilo pozitivne treme.Ali uz neke standardne obaveze koje imamo tog dana, nisam imao ni vremena da previše razmišljam, već sam se koncentrisao da bih dao svoj maksimum.

U Partizanu si od petnaeste godine, kada si došao iz Slobode iz Užica?

– Jeste, tada sam došao kod trenera Dragana Kecmana, to su negde mlađi kadeti. Prvi put sam sa prvotimcima trenirao kod šefa Ivana Tomića, da bih potom dva puta išao na pozajmice u Teleoptik, a poslednje dve godine sam konstantno uz prvi tim.

Strpljivo si radio i čekao svoju šansu pored Stojkovića i Stevanovića?

– To je proces koji svi prolaze u nekom trenutku. Trenirao sam naporno i na tom putu su mi najviše pomogli kondicioni trener Aleksandar Tomić i trener golmana Nemanja Jovšić. Uz njih sam dosta učio i napredovao iako nisam imao takmičarske utakmice.

Golmana je malo, a na golu može biti samo jedan?

– Sa Stojketom ( prim.aut Vladimir Stojković) i sa Necom ( prim.aut Nemanja Stevanović) imam odličan odnos. Obojica su mi dali savete u vezi sa utakmicom, a kako Stojke nije bio sa nama u Novom Sadu poslao mi je poruku koja mi je baš značila. Što se tiče Jovše ( prim.aut Nemanja Jovšić), rekao mi je da se opustim i da ima maksimalno poverenje u mene.

Kako bi sebe opisao kao golmana?

– Ne volim da pričam o svojim karakteristikama. Radim sa svojim trenerima na svim segmentima, pa će vreme pokazati ostalo.

Koga voliš od evropskih golmana?

– Trenutno,golmane koje najviše pratim i volim da gledam i ujedno su mi uzori su Ederson, Ter Štegen.

Da bi sazreo kao golman, potrebne su utakmice. A nažalost, prvi mačići iako se u vodu bacaju, ipak izazivaju nezadovoljstvo kod navijača. Setimo se debija u Evropi Filipa Kljajića, koji se pokazao kao sjajan golman, a na prvencu u Bilbau primio pet golova. Kako se mlad golman psihološki nosi sa tim?

– Kljaja ( prim.aut Filip Kljajić) je sjajan golman, što je i pokazao dok je bio u Partizanu. Mislim da je i pored tog lošijeg starta, on apsolutno bio svestan da su pred njim još mnoge utakmice i da ima tek mnogo da radi i brani. Znao je da nije sve u toj jednoj utakmici, kao što i mi znamo da se iskustvo stiče kroz utakmice i da se trudimo da svakoj sledeću budemo bolji. Toga sam i ja svestan. Gledajući sve njih učim i sazrevam. Ne smem da zaboravim da sam odmah posle utakmice među mnogobrojnim porukama upravo dobio i poruke od Kljaje koji me je gledao u Japanu,što mi takođe mnogo znači! On je kao i Stojke i Neca uz mene bio stalno

Tvoje želje?

– Da odbranim što više utakmica u Partizanu, da sazrim kao golman i kao čovek, kako bih mogao sa tim dobrim temeljom da odem u inostranstvo i napravim i tamo dobru karijeru – završava Popović.

Slobodan Stanojlović Ulaskom u igru protiv Vojvodine upisao sam svoje prve minute u SLS. Ove sezone sam igrao za omladince Partizana gde sam postigao sedamnaest golova i šest asistencija. – Veoma sam srećan na debiju u ligi i ovom prilikom želim da se zahvalim šefu Savi Miloševiću i svim članovima stručnog štaba na ukazanoj šansi kao i igračima koji mi svakodnevno pružaju podršku.Na dan utakmice sam dobio mnogo korisnih saveta od Filipa Stevanovića, koji mi je pričao kako su izgledale njegove prve utakmice u seniorskom fudbalu. Moja želja je da se izborim da u sezoni koja je pred nama imam veću minutažu i za to ću se boriti na svakom treningu.

