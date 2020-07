GLAVNA META JE LIGA ŠAMPIONA Katai: Biće teško, ali ne odustajemo

- Neverovatan je osećaj ponovo biti deo takvog kluba kao što je Crvena zvezda. Nadam se da ću ostvariti sa saigračima još veće i zapaženije uspehe. Izuzetno lepe emocije i uspesi vezuju me za klub. Znam koliko je Zvezda veliki klub, kao i da svake godine ima najveće ambicije, a vidim da smo svi u ekipi spremni da ih ostvarimo. Na treninzima vlada fenomenalna energija. Iako sam od skora stigao osećam da tim diše kao jedan što je jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje uspeha – istakao je Katai.

“Magiko”, nadimak koji su mu dali zvezdaši, ocenio je rad na pripremama čistom desetkom.

- Prija mi što smo u Srbiji na pripremama. S obzirom na to da ovde na Divčibarama imamo sve uslove za kvalitetan rad. Teren je potpuno nov, mi smo prva ekipa koja je trenirala na njemu. Ono što je takođe veoma bitno jeste da je vreme izuzetno prijatno. Stručni štab radi odličan posao, svakom igraču posvećuju podjednaku pažnju bilo da on ima 16 ili 30 godina. Studiozno i profesionalno pristupamo svakom treningu i upravo zato mogu da kažem da nam nijedan trening do sada nije bio nezanimljiv. Koristimo različite rekvizite, naravno tu su i vežbe sa loptom tako da je rad svakako raznovrstan.

Katai je izneo i očekivanja u narednoj sezoni.

- Crvena zvezda svake godine pred sebe postavlja kao cilj duplu krunu i učešće u Evropi. Naravno, glavna “meta” je Liga šampiona, iako će biti veoma teško. Ovi momci su pokazali u prethodnim sezonama da imaju kvalitet, a sada očekujem da zajedničkim snagama ostvarimo još veće uspehe. Zbgo čitave situacije sa koronavirusom promenjen je format takmičenja, ali se mi nećemo mnogo obazirati na to. Pravila igre su jasna, a na nama je da im se što bolje prilagodimo i ostvarimo uspehe.

Sjajni dribler ne krije zadovoljstvo zbog saradnje sa Dejanom Stankovićem.

- Na tom putu mnogo će nam pomoći Dejan Stanković, jedan od legendi našeg kluba i srpskog fudbala. Od njega svaki igrač ima šta da nauči, a dopada mi se način na koji bogato iskustvo iz igračkih dana prenosi na nas. Svakako su njegova i energija stručnog štaba snažan vetar u leđa nama igračima – podvukao je Aleksandar Katai.

