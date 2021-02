GROBARI PARTIZANA! Vuletić je otišao, Vazura i Vučeliću, ŠTA VI ČEKATE? Hronologija uništenja crno-belih sa potpisom tri "V"

Moralni čin Vladimira Vuletića - odlazak iz Partizana posle serije skandala na stadionu, uz sezone i sezone katastrofalnih rezultata - kao da je rešio samo trećinu problema koji pola decenije trpi velikan srpskog i evropskog fudbala. Javnost se sada pita - kad će i ostatak trija V, predsednik Vučelić i direktor Vazura, podneti ostavke?!

Partizan pripada legendama kluba i armiji navijača - istinskih navijača, a ne kriminalaca. Naravno, i za Vuletića, Vučelića i Vazuru uvek je trebalo da ima mesta u Humskoj, ali na tribinama stadiona Partizana, a ne u prostorijama kluba. Ono što su oni radili kao rukovodstvo u prethodnih šest godina najbolje opisuju dve reči - grobari Partizana. U sedam činova.

1. Rezultati - ispod svakog nivoa

Ogledalo svakog rukovodstva su rezultati. Ako ih nemaš - neuspešan si. Trio rukovodilaca Partizana ostaće upamćen kao jedan od najgorih u istoriji kluba. Vađenje na teško vreme za Partizan je pravljenje alibija, jer ako je zaista to tako u stvarnosti - zašto nisu ranije otišli iz kluba. Dakle, možda i jeste teško vreme, ali više od svega su problem bili nesposobni rukovodioci za vođenje velikana srpskog i evropskog fudbala.

2. Stadion dali kriminalcima od kojih se i dalje nisu ogradili

Da li su dali ili su im oteli - nebitno je. Suština svega glasi: ni dan-danas čelnici Partizana nisu se jasno i glasno ogradili od kriminalnog klana Velje Nevolje. Okreću priču na drugu stranu, a na stadionu im je nađen snajper! Ponovićemo - snajper!!! Podsećamo, nakon što su Belivuk i Miljković bili na 163. večitom derbiju i iz centralne lože stadiona Partizana glasno pretili kome su hteli, ih Humske je stiglo saopštenje: - Oba predstavnika navijača koja su utakmicu posmatrala su predstavnici članova najvišeg klupskog upravnog organa i tu su se našli u skladu sa Statutom FK Partizan.

3. Sumnjivi transferi igrača - gde su pare?!

Poslovi prodaje igrače i menadžerskih provizija obavijeni su velikim velom tajne. Doći će sigurno vreme da se prečešljaju svi papiri i sazna da li je kompletan prihod od transfera završio samo u klupskoj kasi i da li se novac iz klupske kase troši samo na potrebe kluba. Postoje raznorazne priče o zavlačenju ruke duboko u džep Partizana pod parolom "ljubav prema klubu do poslednje pare", ali to je posao kojim bi trebalo da se bave državni organi.

4. Šamaraju im trenera nasred stadiona!

Navijač koji je sada u zatvoru šamarao je prethodnog trenera Partizana nezadovoljan zbog sastava koji on izvodi (jer nije igrao njegov igrač). Da li se to desilo - da, desilo se. Mogu "gospoda" iz Humske da pričaju šta god žele i lažu do mile volje. Taj sumorni događaj se desio i njihova reakcija na sve je vrhunac bruke otkako su došli u Partizan.

5. Uticaj u FSS ravan nuli!

Partizan doskoro nije imao apsolutno nikakav uticaj na dešavanja u srpskom fudbalu. Pod "uticaj" mislimo na kadrove u FSS, logističku podršku, koju, opšte je poznato, večiti imaju otkada je sveta i veka. Crno-beli su to izgubili! Vazura, Vučelić i Vuletić su marginalne ličnosti za Fudbalski savez Srbije, a to se odrazilo i na položaj Partizana u srpskom fudbalu. Ovaj trio je doveo Partizan tu gde jeste.

6. Generalni direktor - čovek bez dana rada u fudbalu?!

Miloš Vazura - kakve su njegove kvalifikacije da vodi klub veličine Partizana? Čovek kome je vrhunac karijere bila organizacija studentskih putovanja dobio je poverenje skupštine crno-belih da bude glavni čovek u Partizanu! Od desetina klupskih legendi i uspešnih privrednika, Partizan je spao na šta? I posle je kriva država ili neko treći?

7. Vređanja Đokovića, supruge kapitena Zvezde...

Adresa Fudbalskog kluba Partizan nije Tviter, niti neka od crnogorskih plaža, već Humska ulica. A pojedini rukovodioci više vremena su posvetili ili potpuno nebitnim polemikama ili sramnim uvredama neistomišljenika, pa čak i na račun Novaka Đokovića, supruge kapitena večitog rivala... Pisanje saopštenja sa plaža postalo je zaštitni znak pojedinih ljudi zalutalih u svet sporta i u veliki beogradski, srpski i evropski klub. Srećom po Partizan, na ovo je bar stavljena tačka.

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir