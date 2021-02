OGLASILI SE IZ IVANJICE! U Javoru ŠOKIRANI optužbama: Prebrza izjava Rasima Ljajića, koja šteti ugledu srpskog fudbala! VIDEO

Javor se obratio javnosti u želji da iznese svoje viđenje događaja.

Saopštenje prenosimo u celosti.

"Izuzetno čvrsta, takmičarska utakmica između Javor Matisa i Novog Pazara, sa mnogo duela i borbe, završena je nepotrebnom tenzijom na samom kraju, u nadoknadi vremena, a nakon nje, gospodin Ljajić poslao je poruku javnosti da je „sudija došao da odradi posao“ u Ivanjici i da je Novi Pazar oštećen.

FK Javor Matis smatra da je do pobede došao sasvim zasluženo, te da svaki drugi komentar predstavlja insinuaciju i umanjuje borbu, trud i zalaganje fudbalera i stručnog štaba, koji su se za ovu utakmicu vredno i posvećeno pripremali u prethodnom periodu, a potom se i na terenu izborili za trijumf. Igrači Javor Matisa odigrali su dobru utakmicu i danas bili bolji od kvalitetnog protivnika, o čemu svedoči sveukupni utisak, ali i brojni statistički parametri. Fudbaleri Javora imali su u prvom delu igre loptu u svom posedu 64% vremena i već tada propustili izglednu priliku da dođu do prednosti. U nastavku je na terenu viđena slična slika, pa je ekipa Javora stigla i do vođstva u 52. minutu i do kraja uspela da je sačuva.

Gospodin Ljajić u svojoj izjavi ističe i da je „Ilić za igrače domaćina dosudio sijaset faulova, posebno u zoni oko šesnaesterca, a svaki kontakt gostiju kažnjavao žutim kartonom, da bi na početku drugog dela igre i isključio igrača Novog Pazara, Mijića“. Od početka utakmice, bilo je uočljivo da se gostujući tim opredelio za grubu igru, koja je rezultirala i pomenutim žutim kartonima. Ipak, degutantno je reći da je „svaki kontakt kažnjavan žutim kartonom“, jer su gosti tokom 90 minuta dobili šest žutih kartona (od čega dva Mijić), a da su pri tome i domaći igrači tri puta javno opomenuti. Preostale dve javne opomene igrači Novog Pazara dobili su u nadoknadi vremena, kada su, uz pomoć rezervnih fudbalera i dela stručnog štaba, koji su ušli u teren, opkolili sudiju Ilića i pratili ga po igralištu. Takva reakcija jedanaestorice igrača Novog Pazara sa terena, ali i dobrog dela njihove klupe, završni je čin neprestanog komentarisanja sudijskih odluka, tokom čitavog toka utakmice. Drugi žuti karton za fudbalera Novog Pazara, Mijića, koji je takođe naveden kao sporan, usledio je nakon njegovog oštrog starta. O tome da je za Javor Matis dosuđeno „sijaset faulova“ i insinuaciji da prekršaja u korist Novog Pazara praktično nije ni bilo, dovoljno govori još jedan egzaktan statistički podatak, da su domaći fudbaleri 24 puta izveli slobodan udarac, a gostujući svega dvaput manje – u 22 navrata.

Detalj koji je privukao posebnu pažnju, izazvao bes kompletnog tima i stručnog štaba, ali i članova Uprave kluba, koji su posmatrali meč u Ivanjici, jeste odluka sudije Ilića iz drugog minuta nadoknade utakmice. Ova situacija je u izjavi gospodina Ljajića okarakterisana kao „poništen čist pogodak ekipi Novog Pazara“, zbog „faula koji niko osim sudije nije video“. Istine radi, moramo istaći da pogodak nije mogao biti poništen, jer je sudija Ilić signalizirao prekršaj jednog fudbalera Novog Pazara pre nego što je lopta došla do njegovog saigrača koji je uputio udarac ka golu Javor Matisa, pa je samim tim utakmica prekinuta pre tog udarca, te on u takvoj situaciji postaje irelevantan.

Uzevši sve u obzir, FK Javor Matis smatra da je utakmica Javor Matis – Novi Pazar bila u potpunosti regularna i da je suđenje gospodina Milana Ilića i njegovog tima bilo na visokom nivou. Istovremeno, smatramo da izjava gospodina Ljajića, nesmotrena, prebrza, možda i u afektu, samo može naneti štetu ugledu srpskog fudbala.

Postavljamo i pitanje da li ovakav istup predstavlja odgovor koji iz Novog Pazara stiže Fudbalskom savezu Srbije, Zajednici superligaša i svim klubovima u takmičenju, koji su proteklog leta uložili napore i podržali predlog da FK Novi Pazar administrativnim putem postane član elitnog ranga, iako se za takav status na terenu i plasmanom u drugom rangu takmičenja nije izborio.

Isto tako, podsećamo FK Novi Pazar da je pre samo dva meseca uznemirio javnost i u pitanje doveo ugled FSS-a i takmičenja ishitrenim saopštenjem da su dobili „upozorenja da bi utakmica protiv Napretka u Kruševcu mogla da se odluči mimo fudbalskih poteza“, da bi dan nakon utakmice, završene rezultatom 0:0, uz odlično suđenje, izdali saopštenje u kojem čestitaju sudijskoj četvorci na odlično obavljenom zadatku i izvinjavaju se „celokupnoj fudbalskoj javnosti i FK Napredak“. Nesmotrena saopštenja poput tog, koja podsećaju i na ovo poslednje, narušavaju ugled srpskog fudbala, pa smatramo da, pre takvih postupaka, o njima, ali i potencijalnoj šteti koju mogu naneti, treba pažljivo promisliti.

Naposletku, FK Javor Matis želi da poruči da će, kao i do sada, borbu za bodove voditi isključivo na terenu, na častan i viteški način, kako i priliči klubu stogodišnje tradicije i u skladu sa svojom reputacijom i ugledom" zaključuje se u saopštenju koji je potpisao Dragomir Lazović predsednik FK Javor Matis

Kurir sport

Kurir