STANOJEVIĆ NAKON POBEDE: Ne pamtim ovako siguran Partizan na Banjici

- Mislim da smo igrali dobro, u svakom trenutku smo kontrolisali utakmicu, bili opasni po gol protivnika. Na početku je uvek teško otvoriti, ali uspeli smo, bilo je mnogo lakše. Ne bi bilo sportski da sada veličam našu igru… Bili smo bolji od Rada, jači smo, imamo kvalitetnije igrače. Pristup je bio odličan. Iskreno, ne sećam se kada je Partizan ovako ubedljivo pobedio na Banjici. Imamo dosta igrača koji su materijal za kapitena, dosta mladih igrača koji su dugo tu, svako od njih to jednako zaslužuje – rekao je Stanojević.

Trener Rada Milan Milanović je rekao:

- Pokušali smo da uhvatimo Partizan na kontra napade, ali to se nije desilo, oni su uhvatili nas na taj način. Bilo je te nediscipline u igri i to me jako nervira. Bekovi Partizana su se pojavljivali povremeno napred, brzo se vraćali, a mi smo celo prvo poluvreme imali naše bekove visoko na krilima i to nam je stvaralo probleme, jer smo bili rašireni u sredini i lako su nas prolazili. Realno, rezultat ko rezultat, bolje je jednom izgubiti sa 5:0 nego pet utakmica po 1:0. Treba da se okrenemo narednoj utakmici sa Javorom, da pokušamo da izvučemo neki bod – reči su Milana Milanovića.

Kurir sport

Kurir