GRAĐANI SE BORE ZA ČETIRI TROFEJA Gvardiola: Moramo da mislimo i na Ligu šampiona i na ostala takmičenja

Siti se plasirao u četvrtfinale Lige šampiona izbacivši Borusiju iz Menhengladbaha ukupnim rezultatom 4:0, pošto je i sinoć u revanš utakmici pobedio sa 2:0.

Mančesterska ekipa je u igri za četiri trofeja ove sezone, prva je u Premijer ligi sa 14 bodova i utakmicom više od gradskog rivala Junajteda, igraće u finalu Liga kupa protiv Totenhema i u četvrtfinalu FA kupa protiv Evertona.

Liga šampiona se nastavlja u aprilu, pa je Gvardiola rekao da ekipa do tada treba da misli na preostala takmičenja.

"Bila je dobra utakmica protiv Menhengladbaha. Proslavićemo to. Svi su spremni, ali sve može da se promeni za jedan dan. Igramo protiv Lestera, onda Liga šampiona, onda Lids, pa opet Liga šampiona. Ne znam šta će se dogoditi. Zbog toga moramo da zaboravimo na četvrtfinale i da pobedimo u narednoj utakmici. Moramo da uradimo ono što smo radili prethodnih sezona", rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

Utakmica protiv Evertona u FA kupu igra se u subotu.

"Ako zaslužimo proći ćemo Everton, a ako ne, ispašćemo. Sada smo u dobrom ritmu, ali za trenere, u današnjem svetu, radi se o tome kako će upravljati nepredvidivim stvarima. Želim da stignemo do kraja i osvojimo titulu, a što se tiče ostalih takmičenja, da napravimo što manje grešaka i osvojimo što više. Važno je osvojiti trofej, nije važno šta i nije važno kad. Blizu smo", naveo je on.

"Imamo da igramo još utakmica. Ponekad, kad ranije osvojite titulu, to nije dobro za nokaut takmičenja, pošto, kad se borite za jedno takmičenje, to vam pomaže da se borite i u ostalim. Zbog toga moramo da se koncentrišemo na narednu utakmicu, ne na četvrtfinale (Lige šampiona), to je najbolji način i videćemo šta će se dogoditi", dodao je španski trener.

Rotacija u ekipi donela je uspeh, a Gvardiola je rekao da su te promene u sastavu donele korist ne samo na fizičkom planu ekipe nego i na psihičkom.

"Sada imamo 20 igrača, svi su spremni i zbog toga možemo da rotiramo šestoricu ili sedmoricu u većini utakmica. Ako želite da igrate u četiri takmičenja, morate da rotirate i svi će biti sveži. Ne samo fizički, već i psihički. Sezone su duge, igrači se ne oporave tokom leta. Idu na Evropsko prvenstvo, a posle tri nedelje počnu sezonu", naveo je on za BT Sport.

Žreb za četvrtfinale Lige šampiona održaće se u petak u Nionu.

(Beta)

Kurir