NAJBOLJI STRELAC NE MENJA ADRESU! Sjajne vesti za neroazure: Lukaku ostaje u Interu!

"Ostajem. Lepo mi je u Interu", rekao je Lukaku za belgijsku televiziju VTM i tako otklonio sve dileme.

Snažni napadač dao je ogroman doprinos tituli šampiona Italije koju je Inter osvojio posle 11 godina, s obzirom da je sa 24 gola i 11 asistencija proglašen za MVP-ija Serije A.

Zbog finansijskih problema, čelnici intera odlučili su da prodaju nekoliko igrača, što je dovelo i do razlaza sa trenerom Antoniom Konteom koji je napustio klub.

Lukaku nije na njihov transfer listi, a belgijski reprezentativac je priznao da je već imao kontakte sa Simoneom Inzagijem koji će gotovo izvesno preuzeti mesto šefa struke Intera po isteku ugovora u Laciju ovog meseca.

"Već sam razgovarao sa čovekom koji će biti naš novi trener. Možda to ne bi trebalo još da otkrivam... ali to je bio veoma pozitivan razgovor. Izazov će biti osvojiti skudeto ponovo", zaključio je Lukaku koji sa Interom ima ugovor do 2024. godine.

Tanjug