STANOJEVIĆ OBRADOVAO GROBARE: Rikardo spreman za derbi! Treba da napravimo PRAZNIK FUDBALA: Ne razmišljam o SUĐENJU!

"Znamo šta znači derbi svima nama, našim navijačima posebno. Ne treba tu mnogo reči trošiti. Drago mi je što derbi dočekujemo u situaciji da protivnik ne može da se odlepi, da smo i dalje konkurentni. To je u ovom trenutku za mene najvažnije", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

"Spremni dočekujemo derbi i nadamo se najboljem", dodao je on.

Fudbaleri Partizana dočekuju sutra ekipu Crvene zvezde, u derbi meču devetog kola Super lige Srbije.

Crno-beli 165. "večiti" derbi dočekuju kao lideri šampionata sa maksimalnim 21 bodom iz sedam odigranih utakmica, dok je Zvezda druga sa dva boda manje.

Ono što je prvo zanimalo novinare jeste da li će Rikardo Gomeš biti u konkurenciji za utakmicu pošto se povredio na utakmici protiv Anortozisa u četvrtak.

"Rikardo je sinoć uradio magnetnu rezonancu, ima neko malo oštećenje, ali kažu da nije rizik da igra utakmicu, samo je pitanje jačina bola i da li će moći da iznese to. Poznavajući njega, verujem da će igrati... Nadam se da će igrati, primiće injekciju i videćemo", rekao je Stanojević.

foto: Starsport©

On je dodao i da Danilo Pantić sigurno neće igrati i da mu je zbog toga žao jer je bio u odličnoj formi.

Stanojević je dodao da zna koji će sastav izaći na teren stadiona u Humskoj.

"Samo da vidimo da li može Rikardo... nismo imali trening posle Kipra, ali imam ideju koji će sastav izaći... Zadovoljan sam kako je Mening ušao u Kragujevcu, kako je igrao na Kipru, a da li će početi sutra, ne bih da otkrivam", rekao je Stanojević.

"Tek ću im sutra na sastanku reći ko će igrati. Lazar (Marković) zna da će igrati, kapiten je, ali ne i koju poziciju", dodao je trener Partizana.

I Partizan i Crvena zvezda su ove nedelje upisali važne pobede u evropskim takmičenjima, pa je novinare zanimalo da li će te utakmice uticati na kvalitet derbija.

"Mislim da smo se dobro pokazali, i mi i oni. Te utakmice će možda doneti neko rasterećenje da igrate derbi sa više rizika ili da pokušate igrate i za navijače, da oni uživaju... Sa više rizika možemo da udjemo u utakmicu, i mi i oni", rekao je Stanojević.

Stanojeviću će ovo biti treći "večiti" derbi od povratka na klupu Partizana i prilika za prvu pobedu.

"Negde nismo imali sreće, negde se zasluženo nešto desilo... Igramo na našem stadionu, posebna energija je ovde. Verujemo u pobedu, to je prirodno", rekao je on.

Stanojević je kazao da crno-beli prate situaciju u taboru najvećeg rivala, da poznaju njihov način igre.

"Svaka im čast na utakmici protiv Brage. Odigrali su izuzetnu utakmicu. Mi iz struke znamo vrlo dobro šta znači pobediti portugalskog predstavnika, pogotovo iz vrha portugalskog fudbala", rekao je Stanojević.

foto: www.crvenazvezdafk.com

"Oni su malo promenili stil, raspored igrača, u poslednje vreme gde je Katai iza dva napadača, igraju romb dosta puta, tako da su izuzetno opasni u tranziciji... Imaju veću brzinu, direktnost, napadaju više ledja nego što su to ranije i mnogo su opasniji u tranziciji. Ako igraju romb, to nama otvara neke druge mogućnosti, da mi njih ugrozimo...", dodao je on.

Govoreći o sudijama, Stanojević je istakao da otkako je on u Partizanu nema zamerki na sudjenje.

"Ne opterećujemo se sudjenjem, pogotovo u situaciju kad imamo VAR. Ne bih želeo da tome dajemo značaj, nego tome da smo napravili dobre rezultate, i mi i oni", rekao je trener Partizana.

Utakmica se igra u nedelju od 18.00 na stadionu u Humskoj.

Beta