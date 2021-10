SKANDAL! UEFA ZABRANILA VRANJEŠU DA IGRA DOK NE POKRIJE VOJVODU ĐUJIĆA! Gurović i Miličić takođe bili na meti javnosti!

Fudbal ovo ne pamti! UEFA je napravila presedan i prvi put zabranila jednom fudbaleru da igra utakmice ako ne pokrije spornu tetovažu!

U pitanju je Ognjen Vranješ i njegova čuvena slika vojvode Đujića, koju već dugo godina ima na ruci. U Nionu je nakon prijave Međunarodne mreže za antidiskriminaciju i inkluziju u fudbalu (FARE) pokrenuta istraga protiv fudbalera grčkog AEK.

Razlog je taj što kontroverzni fudbaler iz Bosne i Hercegovine ima na desnoj ruci tetovažu četničkog vojvode Đujića. Ona je primećena na utakmici između Veleža i AEK u okviru druge runde kvalifikacija za Ligu konferencije, gde su kao pobednici iz ovog dvomeča izašli fudbaleri iz Mostara.

Međunarodna mreža za antidiskriminaciju i inkluziju u fudbalu (FARE) navodi da je Vranješ imao tetovažu s motivima "koji pozivaju na fašizam". Brojni evropski mediji su pisali o ovom spornom događaju, između ostalih i francuski Ekip, koji kaže da će u narednim internacionalnim mečevima morati da sakrije spornu tetovažu ukoliko želi da izbegne drastičnu kaznu, mnogo veću od neigranja nekoliko utakmica.

Francuski list navodi da UEFA nije davala više informacija, samo odluku da je ova tetovaža nedopustiva i ostaje da se vidi kako će Vranješ na to reagovati. Svojevremeno je Ognjen tetovirao granice Republike Srpske, pa je to prepravljao kada je dobio poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tetovaža četničkog vojvode Momčila Đujića je i razlog zašto je Vranješ napustio reprezentaciju BiH, kada ga je iz iste izbacio Robert Prosinečki, koji je tada bio selektor "zmajeva".

Ima svoj stav

Miličić: Ja sam četnik i biću to uvek!

Poznati srpski košarkaš Darko Miličić takođe je nailazio na razne reakcije u javnosti jer na telu ima tetovažu četničkog vojvode Nikole Kalabića.

- Neki ljudi imaju svoje mišljenje o meni na osnovu onoga što procitaju ili vide negde. To je ok, možda imaju i pravo na to. Vide da napijam četnika. Pa šta, ja sam četnik i biću uvek četnik. Ali mora čovek i da ima izduvni ventil - pričao je Darko za B92.

Takođe, Miličić ima istetoviranog vojvodu Momčila Đujića isto kao i Vranješ. Svojevremeno, Hrvati su mu omogućili ulazak u zemlju ukoliko ih pokrije, naravno.