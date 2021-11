JEZIVE SCENE! Utakmica prekinuta zbog pucnjave! Trener RANJEN, fudbaleri bežali ZA ŽIVOT, navijači se krili po tribinama VIDEO

Srećom, žrtava nije bilo.

Na utakmici argentinske treće lige između Hurakana i Fera koja je završena i pre vremena pri rezultatu 3:1 za domaću ekipu, povređen je trener Fera, Maurisio Romero.

On je pogođen u rame, tačnije ispod pazuha, a njegovo stanje ni u jednom trenutku nije bilo životno ugroženo.

- Odeš da igraš fudbalsku utakmicu i nađeš se u situaciji u kakvoj nisi mogao ni da se zamisliš. Hvala Bogu nije bilo fatalnog ishoda, mogla je da se dogodi tragedija. Čuli smo pucnjavu, ali prvo nismo znali šta se dešava. Ali kada su navijači uleteli na teren, sudija je prekinuo meč, a tada su se ponovo začuli pucnji - rekao je Romero i dodao:

- Nismo imali vremena da bežimo, dva metka su završili na našoj klupi. Kada me je pogodio metak, osetio sam strah i anksioznost. Počeo sam da paničim, ali uspeo sam da zadržim smirenost kada smo otišli u svlačionicu - poručio je ranjeni trener.

