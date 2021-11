SRBIJA IMA NOVOG VUNDERKINDA! Virtuoz iz Lugana na meti večitih: Za njega kažu da je novi Dejan Stanković

Mlađan Ivanković je dečak rođen 2004. godine koji svoje fudbalsko ime gradi u akademiji švajcarskog Lugana već celih 11 godina.

Već neko vreme nalazi se na radaru nekoliko evropskih velikana, a od skoro u trku za njim uključili su se Zvezda i Partizan.

- Voleo bih da karijeru nastavim u Superligi, s obzirom na to to da su me preko menadžera kontaktirali Zvezda, Partizan, ali i Čukarički i Vojvodina. Još uvek se nisam odlučio, moraću dobro da razmotrim sve opcije, ali definitivno ću preći u klub koji će mi ponuditi najbolje uslove za fudbalski razvoj. Finansije me u ovom delu karijere ne zanimaju, pogotovo jer imam veliku podršku roditelja u svemu što radim - počinje Ivanković.

O tome koliko je skrenuo pažnju na sebe, govori da se nedavno našao i na spisku selektora reprezentacije Srbije do 18 godina.

- Bio sam i u mlađim selekcijama Švajcarske, ali sam konačno debitovao za moju matičnu državu - Srbiju. Igrao sam protiv Italije i zaista je poseban osećaj nastupati za Srbiju. Utakmica je bila interesantna, saigrači su me dobro prihvatili, a ako bih mogao da izdvojim nekog, onda je to Viktor Radojević, koji mi je bio cimer, fudbaler Crvene zvezde. Moram da pomenem i fenomenalan odnos sa selektorom Jovanom Damjanovićem, od prvog dana je bio tu za mene. Davao mi je savete, razgovarao sa mnom i pomagao mi da se što bolje prilagodim, tako da je zaključak da se u dresu Srbije najbolje osećam i tu želim da igram.

Bio je Ivanković već u kampovima Milana i Barselone gde su želeli da ga zadrže, ali on u tom trenutku nije bio spreman da menja državu i seli se sa čitavom porodicom.

- U kampu Milana su me prozvali - virtuoz iz Lugana. Čak tri puta sam bio tamo, želeli su i da ostanem, ali u tom trenutku nismo bili spremni da se preselimo u Italiju. Nosim sjajna iskustva, to je praktično bio kamp za talentovanu decu iz sveta, pa sam imao priliku da se upoznam i sa drugačijim fudblaskim kulturama. Što se Barselone tiče, za mene je to bilo potpuno drugačije iskustvo. Ježio sam se od same pomisli da sam na terenima na kojima trenira jedan Mesi, u meni je budilo nešto posebno. Ipak, tamo je zaista ogromna konkurencija među igračima.

Već sada ga porede sa trener Crvene zvezde Dejanom Stankovićem.

- Plan je da to bude u Srbiji. Nosim sjajne utiske iz reprezentacije i cilj mi je da tu počnem profesionalnu karijeru. Videćemo još uvek kako i šta. Što se tiče poređenja sa Stankovićem, on je legenda srpskog fudbala. Igram na poziciji na kojoj je on nastupao kao fudbaler, tako da definitivno mogu reći da se ugledam na njega. Takođe, neko na koga se ugledam je i Marko Marin. U Švajcarskoj su me opisivali kao fudbalera sa dobrom tehnikom i još boljim pregledom igre i želim da to pokažem i u Srbiji - zaključio je Ivanković.

