OSTAO BIH U ZVEZDI CEO ŽIVOT, ALI KLUB JE MAŠINA... Stanković: Pritisak je ogroman, vidi se po mojoj kosi! Želim pehar u maju!

"Svako ko zna kakav je osećaj i kakve emocije izaziva ovaj klub, voleo bi da ostane u Zvezdi ceo život. I kao igrač i kao trener. Međutim, neminovno je da jednom svi krenemo svojim putem. Zvezda je ozbiljna mašina, mnogo je lepo i mnogo je velika potrošnja. I dalje sam zadovoljan i i dalje imam maraton da istrčim. Ima uvek interesovanja za mene, ali to sam rekao i ranije - zapitao bih se da nema. Onda bi to značilo da ne radim dobar posao, ni klub što veruje u mene, ni navijači što me podržavaju. Lepo je kad se raspituju za vas. To vam daje snagu da budete još bolji. A moji planovi? Sve ću uraditi da u maju podignem pehar...", rekao je u intervjuu za "Informer" trener fudbalera Zvezde.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Stanković naglašava da nije lako raditi dok su sve oči uprte u vas.

"Sa svih strana je ogroman pritisak, što se da videti po mojoj kosi. Ostavio sam i cigare pre godinu i po dana, jer sam usled ogromnog pritiska počeo mnogo da pušim i morao sam da presečem. Trener Zvezde je trener i igračima i upravi i stručnom štabu i navijačima i novinarima. Sa svake strane moram da prihvatim pritisak i odgovornost na sebe i pustim igrače da rade na miru. I ja sam bio igrač, njihovo je samo da igraju. Na početku mi je malo bilo teško, ali onda sam shvatio da je Zvezda svačija", ističe Stanković.

PODRŠKA UPRAVE "Imam ozbiljno dobru saradnju sa upravom. Znamo se godinama i uzajamno se poštujemo. U momentima stani-pani oni su stali iza mene. Osetio sam stvarno podršku i to ne govorim iz kurtoazije. Ja sam pomalo luckast, rekao bih da mi je nešto smetalo. Kad su svi mislili da će me pustiti niz vodu, oni su stali iza mene. Džaja i Toza (Svetozar Mijailović, predsednik Zvezde) znaju me otkad sam bio dete. Mrkelu znam dvadesetak godina. Protiv Terze sam igrao kad sam bio klinac. Imamo izvanrednu saradnju i onda gledamo da uklopimo želje i mogućnosti. Nekad je to dobro, nekad ne, ali ja gledam da ono što imam uvek smatram najboljim", kaže Stanković. foto: FK Crvena Zvezda

Strateg crveno-belih otkriva i da li ga opterećuje neprestana borba sa Partizanom.

"Ovo će biti teško, ali možda i najlepše prvenstvo u poslednjih nekoliko godina. Prava muška borba, tu se odrasta. Želim da bude još jače, možda već sledeće godine još neizvesnije. Da se uključi još neko, da se četiri-pet ekipa do aprila bore za titulu. Meni je lepše da je razlika jedan ili tri boda, da je neizvesno. Jedno je napraviti fenomenalan uvod i onda to održavati, a drugo biti u "crvenom" od avgusta do maja. Onda se vidi kakav je ko čovek. Tad mi treba čovek, a ne igrač, da izdrži kad je teško", zaključio je Stanković.

foto: Starsport

(Kurir sport/Informer)