UŽIVO, VIDEO: Braga - Zvezda (21:00), sve je spremno za odlučujući meč u Portugalu! Prazne tribine u "kamenolomu"

Blog uživo:

Stadion Brage skoro pa prazan na pola sata do početka utakmice sa Zvezdom.

00:12 SLABA POSETA U KAMENOLOMU: Pogledajte atmosferu na stadionu Brage pola sata pred početak utakmice sa Zvezdom! VIDEO

Bivši fudbaler Zvezde, sada Porta, došao je u hotel crveno-belih kako bi im pružio podršku pred odlučujući meč.

Veliki broj Delija stigao je večeras u Bragu i najavilo je svoj dolazak na "Munisipal".

Kurir pogodio sastav Zvezde.

Sastavi:

Braga: Mateus, Kouto, P. Oliveira, Leite, Silva, Musrati, A. Orta, Galeno, R. Orta, Medeiros, V. Oliveira.

Crvena zvezda: Borjan, Gobeljić, Pankov, Eraković, Dragovič, Rodić, Petrović, Kanga, Ivanić, Katai, Živković.

Utakmica od ogromne važnosti za crveno-bele i utakmica koja može mnogo da im donese. Trener Dejan Stanković veruje u svoje momke i nada se najboljem scenariju, koji bi ostavio Zvezdu na prvom mestu u grupi.

- Moglo bi se reći da je ovo jedan diplomski rad posle dve godine. Pokušavam momcima da predočim da jednom utakmicom imamo šansu da uđemo u osminu finala Lige Evrope. Ne želim da budemo podređeni od starta, tako spremamo utakmicu. Kad bude trebalo da trpimo, da to radimo zajedno. Da znamo kako da odgovorimo na njihovu ofanzivu, ali i da imamo hrabrost više sa loptom nego bez nje. Čeka nas lepa, jedna od najvažnijih utakmica ove generacije. Bez straha će biti, garantujem - rekao je Dejan Stanković.

Poznato je koliko Dejan Stanković ceni Žozea Murinja, s kojim je često u kontaktu, pa i ne čudi što ga je citirao:

- Kad dođu ovakve utakmice, momci su svega svesni. Za 29 dana odigrali smo devet utakmica, a to nije normalno. Ne spremam govore, ono što mi naleti kroz emociju, to i kažem igračima. Nekad je dovoljan i pogled da se ukapiramo. Tačno znam koliko ko može, nekad mora i više od 100 odsto. E, četvrtak je dan za više, za kilometar više, za gol više... To nam treba. Za ovakvu šansu se radi godinama. Što bi rekao Žoze Murinjo, finala su da pobediš, a ne samo da ih igraš - bio je više nego jasan Stanković.

O interesovanju Sampdorije i Udinezea Deki: Nemam ugovor sa Zvezdom, već emociju Poslednjih dana italijanski mediji selili su Dejana Stankovića prvo u Sampdoriju, a onda u Udineze. - Ne mogu nikome da zabranim da piše o meni ili da se raspituje za mene. Lepo je čuti da te traži ovaj, onaj... Respekt prema predsednicima klubova uvek postoji. Za Zvezdu nisam vezan ugovorom, već emocijama! Svaki čovek mora da bude ambiciozan, ali ja sam u ovom trenutku fokusiran na Zvezdu, znam koji su naši ciljevi. "Kalčomerkato" je kultura u Italiji. To je znak da te neko gleda, da ovde svi mi radimo dobar posao - jasan je Stanković.

Italijan razočarao, Falko otpisan U Bragu neće putovati Seku Sanogo, Veljko Nikolić i Filipo Falko, a Stanković kaže: - Sanogo! Sve smo pokušali, ali ne ide. Nije zalečio povredu i neće biti sa nama. Veliki hendikep za nas, svi znamo koliko nam donosi. Velja Nikolić i Filipo Falko neće putovati u Portugal, prvi se vratio, drugi ima povredu. Možda bi Falko trebalo da povede više računa o sebi, jer nam je potreban svaki momak. Ali to je do njega, do karaktera. Neko to ima, neko nema, i neće nikada imati. Katai je ovde igrao s temperaturom... Meni više znači čovek na terenu nego igrač. Kad rizikuje sebe radi grupe. To je za poštovanje.

Kurir sport