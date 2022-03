LALAT BRUTALNO OPELEO PO CRNO-BELIMA! GROBARI ĆE POLUDETI POSLE NJEGOVIH REČI: Partizan se mene plaši, znam ja dobro šta ih boli!

Trener Radničkog iz Kragujevca Nenad Lalatović prokomentarisao je nedavni sukob koji je imao sa navijačima Partizana na utakmici u Beogradu.

Na utakmici Partizan - Radnički 1923 trener gostujućeg tima je konstantno bio je na meti brutalnih uvreda pristalica crno-belih.

Nakon poraza svog tima u Beogradu Lalatović je eksplodirao, pa je bez zadrške opleo po popularnim Grobarima i Partizanu.

Dve nedelje kasnije, u razgovoru za TV Kragujevac, objasnio je zašto je tako burno reagovao nakon meča u Beogradu i šta je prava pozadina njegovog sukoba sa najvatrenijim pristalicama kluba iz Humske.

"Što Partizan nije dao besplatan ulaz sad protiv Lučana? Zašto Partizan daje samo besplatan ulaz kada sam bio trener Vojvodine i sada Kragujevca, znači da vi pozivate mene na linč. Ne bojim se navijača Partizana, oni mene ne diraju i nikada nisam imao problem ni sa jednim navijačom, što poštujem to kod njih. Oni mene ne vole jer sam ih pobedio 9 puta, 3 puta zaredom, uzeo im trofej. Kad sam bio trener Kruševca uzeo sam isto titulu, pobedio sam ih (2:0), tad je Zvezda uzela titulu posle dugo vremena, ja sam doneo Zvezdi titulu. To njih boli. I nek pričaju, nek vređaju, ja to razumem", kaže popularni Lala i dodaje:

"Svako ko plati kartu ima pravo da priča šta hoće, ali zašto dajete besplatnu kartu kad dolazim ja, to znači da me se plašite. Ja sam jedini trener u istoriji koji je uspeo da pobedi Partizan tri puta zaredom".

Na 13:25 možete pogledati pogledati šta je Lalatović rekao o crno-belima.

Kurir sport