FUDBAL JESTE ZA DEVOJČICE: Preko 30 mladih fudbalerki poslalo važnu poruku o jednakosti

Za razliku od početka 20. veka kada im je u mnogim sportovima gotovo bilo zabranjeno da se takmiče, danas su žene zastupljene u svim disciplinama i organizacijama širom sveta. Koračaju ponosno, uzdignute glave, zadovoljne što su u prilici da slobodno i hrabro ostvaruju svoje snove, u čemu god požele, uključujući i "muške sportove", kao što je fudbal. Inicijativa za ravnopravnost, inkluziju i jednakost i dalje traje, jer ima još dosta izazova, koje je potrebno prevazići.

O tome kako da se izbore sa tim i dobiju priliku da postanu najbolja verzija sebe, na panelu koji je na Dan žena organizovao adidas, govorile su četiri dame, uspešne u svojim karijerama. Menadžerka za bazični fudbal Fudbalskog saveza Srbije Ruža Ilić, sportski psiholog Marta Tutić, menadžerka ženskih fudbalskih reprezentacija Bojana Veselinović i Aleksandra Stojković, PR & marketing menadžerka FK Voždovac pričale su sa čim su se one suočavale i kako su uspele da sruše brojne barijere.

Preko 30 fudbalerki iz juniorskih pogona fudbalskih klubova Crvene zvezde, Heroja i Rada upijalo je svaku reč koju su čule, i dobile su podstrek da nastave da treniraju, trude se i takmiče, jer kako su u glas rekle, fudbal jeste za devojčice!

„Pre samo par godina niko nije znao da u Srbiji postoji ženski fudbalski tim, a danas je naša reprezentacija na korak od kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Na to smo mi u savezu jako ponosni. Naravno da to nije samo naša zasluga, nego i svih klubova, trenera i partnera, ali najviše nam je važno da imamo što veći broj devojčica koje treniraju. Da se baza takmičara širi, da uočavamo talente i da im se daje prava prilika. Vreme predrasuda je stvar daleke prošlosti, ali potrebno je da o tome otvoreno razgovaramo i ohrabrujemo mlade da iskorače i veruju u sebe. Drago nam je kada brendovi poput adidasa to prepoznaju i podrže“, istakla je Bojana Veselinović, menadžerka ženskih fudbalskih reprezentacija FSS.

Moderatorka ovog panela i jedna od učesnica diskusije, Ruža Ilić je izrazila svoje zadovoljstvo što se sve više govori o popularizaciji ženskog fudbala u Srbiji, i jednakosti u sportu.

„Volela bih da su ovakve platforme koje govore o inkluziji i ravnopravnosti postojale kada sam ja počinjala svoju sportsku karijeru. Ranije, kada je neka devojčica poželela da trenira fudbal, često je nailazila na manjak podrške, od porodice, prijatelja, okruženja, javnosti. Mi se svakodnevno borimo protiv toga, i verujem da smo na dobrom putu da obezbedimo uslove da se što više devojaka bavi sportom, bilo to fudbal, rukomet, boks, ili nešto četvrto. Deo tih napora su i ovakvi paneli, koji imaju veliki značaj jer su prilika da nas mladi čuju“, poruka je menadžerke za bazični fudbal FSS.

Sportski gigant adidas kroz svoju Diversity and Inclusion platformu radi na raznim projektima za podršku i osnaživanje žena u sportu. Zajedno sa zaposlenima, kupcima, partnerima i lokalnim zajednicama, već su ostvareni zapaženi rezultati, pogotovo na poljima ekologije, ravnopravnosti i jednakih mogućnosti.

Kurir sport