BOLESNA MRŽNJA! Zastrašujući transparent ispred stadiona: Navijači Rusima dali koordinate za BOMBARDOVANJE grada ljutog rivala!

Neopisiva mržnja vlada između navijača Verone i Napolija.

Pred svaki okršaj ovih rivala vlada velika tenzija među navijačima. Fizički obračuni, međusobne prozivke, vređanje protivničkih fudbalera i skandalozni transparenti su uobičajena pojava kada se sastaju ovi ljuti rivali.

Međutim, pristalice Verone su sada otišle korak dalje.

Veče pred dolazak Napolija ispred stadiona je postavljen ogroman transparent sa zastavama Ukrajine i Rusije, a ispod njih bile su ispisane koordinate Napulja.

Italijanski mediji transparent tumače kao poziv Rusiji da za svoju narednu metu odabere ovaj italijanski grad.

La curva del #Verona fuori dallo stadio. Le coordinate indicate nello striscione sono quelle della città di #Napoli. Non fa ridere, non fa veramente nulla che non sia pena per gli autori. Idioti in libera uscita (purtroppo)#VeronaNapoli pic.twitter.com/cIO6FDGArr