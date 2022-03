ĐINĐIĆ POTPUNO ZASENIO CECU!? Tumbaković otkrio šokantne detalje susreta političara i pevačice: FASCINIRAN SAM ŠTA JE URADIO

Voditeljku Ljiljana Stanišić interesovala je emisija Minimaksa gde su gostovali Ceca, Đinđić i Tumbaković. Bivši trener Partizana je naveo da je on sam u toj emisiji bio u trećem planu dok je Đinđić čak zasenio i samu Cecu.

- Ja sam bio u sasvim trećem planu tu. Ceca je bila hiper popularna, a Zoran je bio u ekspanziji, bio je u opoziciji onako prepametan. Davno je to bilo 1992. godine, Zoran je bio jako ozbiljan i Mića koliko god se trudio on je davao odgovore precizno i tačno. Ceca na svoj način, jer je ipak ona tad bila jako mlada. Ja sam tu emisiju pokušavao da tu pretvorim u profesionalno zabavnu što je teško. Mada prva zvezda je definitivno bio Đinđić. Sjajan utisak je ostavio na mene tada, pratio sam njegov put kasnije i to je fascinantno šta je uradio - rekao je Tumbaković u Sceniranju na Kurir televiziji.

foto: Nenad Kostić

Dodao je da je to prvi put da se upoznao sa Cecom.

- Sa Cecom sam se tada prvi put upoznao. Ona je tada bila hiper popularna, ali i pored toga bila je spontana i normalna. Ja i dan danas kada nju vidim mi smo drugari i prijatelji - rekao je Tumbaković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:25 Rebrača otkrio kako mu je SLUČAJAN SUSRET sa Đorđevićem promenio karijeru