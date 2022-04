KONAČNO STIGAO ODGOVOR SELEKTORU KAMERUNA! Piksijev pomoćnik se nasmejao na pitanje o ŠOKANTNOJ IZJAVI, evo šta mu je poručio

Ljubinko Drulović, član stručnog štaba Dragana Stojkovića Piksija, govorio je o aktuelnim fudbalskim temama.

Drulović je komentarisao grupu koju je Srbija izvukla na nedavno održanom žrebu za Svetsko prvenstvo na kom je odlučeno da će "orlovi" u Kataru igati protiv Brazila, Švajcarske i Kameruna.

- Stvarno je neverovatno da nam se ponovi skoro pa ista grupa kao na prvenstvu u Rusiji. Ponovo Brazil i Švajcarska, samo nam je umesto Kostarike došao Kamerun. Zaista je teška i zahtevna grupa, ali pošto smo posle utakmice sa Portugalom u Lisabonu pevali: Dajte Brazil da se igramo - želja nam se ispunila. Brazilci su uvek favoriti. Uvek su među dve ili tri reprezentacije koje su viđene da budu prvaci sveta. Imaju Nejmara i igrače koji su u vrhunskoj formi, za respekt. Oni su i fudbalska nacija. Brazil ima 200 miliona ljudi, vrlo su talentovani i imaju gde da izaberu. Ali, vrlo su i emotivni i može protiv njih da se igra, zašto da ne. Mislim da će to biti dobra utakmica i da je dobro što baš sa njima igramo prvi meč - rekao je Drulović prilikom gostovanja na televiziji "K1" i dodao:

- Mi smo optimisti i imamo sjajan tim. Imamo Vlahovića i Pavlovića koji su mladi ali igraju u ozbiljnim klubovima. Vlahović je napravio jedan od najvećih transfera evropskih, a srpski svakako. On je u ovom trenutku jedan od najboljih špic igrača u Evropi, pa i na svetu. Njegov uspeh je ogroman i za srpski fudbal i za reprezentaciju. On već ima solidno iskustvo, u Italiji je četiri godine i mislim da je dobro što je ostao tamo. Poznaje zemlju, jezik i mentalitet. Ima on dovoljno vremena za englesku ili neku drugu ligu. Pogodio je što je odabrao „Juventus“. Na njemu klub gradi novu budućnost, jer želi da se vrati na velika vrata, da budu prvaci Italije pa i Evrope. „Juventus“ je sigurno u deset najboljih klubova u Evropi. Vlahović je vrhunski profesionalac i čvrsto stoji na zemlji i ne verujem da novac ili slava mogu da ga promene i poremete.

foto: Starsport

Kao i mnogi navijači reprezentacije Srbije i Drulović je priželjkivao grupu A u kojoj su iz prva dva šešira izvučeni Katar i Holandija.

- Možda smo čak dobili i najjaču grupu na prvenstvu, jer mnogo igrača iz naše grupe igra u ozbiljnim evropskim klubovima. U Rusiji se desilo to što se desilo, ispali smo i izgubili od Švajcarske. Igrači albanske nacionalnosti su nosioci njihove igre i možda ih i namerno koriste da nas provociraju. Ali, sportski gledano, treba da gledamo samo sebe i svoju igru. Veoma je važno ostati hladan. Poznajući mentalitet našeg selektora i naše igrače, gledaćemo da im se revanširamo ali sportski. Da ih pobedimo i da na provokacije ne reagujemo. Trebalo bi da igramo hladne glave i ta utakmica će verovatno biti odlučujuća zato što je treća. Brazil će biti favorit, a preostale tri reprezentacije će se boriti za drugo mesto u grupi. Ali, kao što je rekao selektor, trudićemo se da dođemo bar do polufinala..

Ukratko je Drulović i prokomentarisao iznenađujuće reči Rigoberta Songa, selektora Kameruna koji je nakon žreba rekao da ne zna igrače koji igraju za Srbiju.

- Upoznaće nas. Oni su dobra ekipa, fizički su moćni, i većina igrača igra u evropskim klubovima. Ali, ja verujem u naš tim.

Jedna tema je bila i trenutna situacija Rusije i Ukrajine

- Nisam bio u reprezentaciji tada, ali sećam se kada smo 1992. izbačeni sa evropskog prvenstva u Švedskoj. Sport svima donosi radost i ujedinjuje ljude i žao mi je što Rusija nije mogla da igra mečeve u baražu. Politika se nažalost uvek mešala u sport pa je i sada tako. Čuo sam da je FIFA zabranila da se u Kataru igra u crvenim dresovima. Ne znam da li je to tačno, ali tako sam pročitao na jednom sportskom portalu. Ako je to istinito – to mi je potpuno neverovatno. Političari ne smeju da svoj narod i svoju zemlju dovode u situaciju da stradaju. Ne znam čemu sve ovo vodi. Izbegavam vesti i loše informacije. Imam prijatelje i saigrače iz Rusije i Ukrajine, tužno je sve ovo. Nadamo se svi da će razum pobediti, i tužno je što se u Evropi u 21. veku dešava rat. Nisam mogao da verujem da tako nešto može desiti – rekao je Drulović.

Kurir sport