OSIMA JE OVO NAJVIŠE BOLELO! "Prolazi pored mene razred đaka, ispred njih učitelj. I kaže deci: Evo izdajice Jugoslavije

Legendarni Ivica Osim, koji je preminuo danas u 81. godini, bio je selektor Jugoslavije od 1986. do 1992. godine.

Osim je sa nacionalnim timom ostvario najbolji rezultat u finišu 20. veka, plasiravši se u četvrtfinale Mundijala u Italiji 1990. godine.

Dve godine kasnije dao je otkaz pošto je naš tim zbog početka rata izbačen sa Evropskog prvenstva. Mnogi su poštovali tu odluku Osima, ali je bilo i onih koji se nisu slagali. Osim je opisao jedan detalj iz tog perioda.

"U Beogradu sam dao ostavku na mesto selektora Jugoslavije. Većina ljudi je korektno prihvatila moju odluku.

Malo nakon toga se desilo nešto što me zabolelo. Prolazio je pored mene razred đaka, a ispred njih učitelj, mlađi čovek. Prepoznao me, i kaže deci: “Evo izdajice Jugoslavije!” Da sam mogao da ga uhvatim, rastrgao bih ga tad. A šta sam drugo mogao da napravim nego da dam ostavku. Kako sam i rekao tada, to je bio moj privatni gest, moja lična odluka. Jedino što sam mogao učiniti za svoj grad, koji je bio granatiran.

Kako god, moja ostavka nije mogla ništa promeniti, toliko je daleko otišlo. Fudbal nije mogao ništa promeniti. Da smo bili prvaci sveta u Italiji, svejedno bi bilo rata. Nije bilo povratka jer je počelo tako jako i oštro", napisao je Osim, između ostalog, u predgovoru knjige "Detinjstvo u ratu" Jasminka Halilovića.

