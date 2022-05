GVARDIOLA POSLE ŠOKANTNOG PORAZA: Fudbal je nepredvidiv! Nismo izdržali do kraja...

Siti je u revanš meču polufinala poražen u gostima od Real Madrida sa 1:3, i eliminisan ukupnim rezultatom 5:6.

"Bili smo blizu, ali na kraju nismo uspeli. Odigrali smo lošije prvo poluvreme, ali nismo bili kažnjeni. Nakon što smo postigli gol bili smo bolji. Pronašli smo svoj ritam i igrači su se osećali prijatno na terenu, ali nismo izdržali do kraja", rekao je Gvardiola, a preneo BI Bi Si (BBC).

Real je do preokreta stigao golovima Rodriga u sudijskoj nadoknadi vremena, a prolaz dalje je obezbedio golom Benzeme iz penala u prvom produžetku.

foto: EPA/BALLESTEROS

"Fudbal je nepredvidiv. Pred kraj meča Real je zaigrao sa dosta igrača ispred i u našem šesnaestercu. Nismo najbolje odgovorili na to. Nismo se snašli, i moramo to da prihvatimo. Nismo dobro odigrali, ali to je i normalno u polufinalu. Igrači osećaju veliki pritisak", rekao je Gvardiola.

Mančester siti se okreće Premijer ligi i nastavlja borbu sa Liverpulom za šampionsku titulu. Trenutno Siti ima bod prednosti u odnosu na Liverpul, a do kraja šampionata ostalo je još četiri kola da se odigra.

(Beta)