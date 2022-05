ZABRINUT I PRE NEGO ŠTO JE POČEO! Novi trener Mančestera: Nije dobro, moramo da se izvučemo

Novi trener fudbalera Mančester junajteda Erik ten Hag izjavio je danas da situacija na Old Trafordu "nije tako dobro", ali je istakao da uveren da može da postigne uspeh.

Ten Hag je juče sa tribina posmatrao kako je njegova nova ekipa izgubila od Kristal Palasa sa 1:0, čime je taj tim sezonu u Premijer ligi završila na šestom mestu.

Holanđanin, koji je prošle nedelje doputovao u London kako bi krenuo sa planovima za narednu sezonu, ne gaji iluzije o zadatku koji ga čeka, već je fokusiran na planove vezane za prelazni rok.

"Trenutna situacija nije dobra i moramo da je prihvatimo, ali moramo i da budemo svesni toga da je pre godinu dana ovaj tim bio drugi u Premijer ligi. Potencijal postoji i sada je na nama da ga izvučemo", rekao je Ten Hag za klupsku televiziju.

"To je proces, biće potrebno vreme, ali sam uveren da ćemo doći do te tačke kada ćemo postići uspeh. Moramo naporno da radimo i sve mora da se zasniva na pravoj filozofiji i strategiji", dodao je on.

foto: EPA

On je naveo da će Junajted sa pripremama za narednu sezonu početi 27. juna.

"Na određenim pozicijama moramo da pojačamo tim. Ali, kao što sam već rekao, pre godinu dana je ova ekipa bila druga i ligi tako da postoji potencijal i radujem se saradnji sa timom", rekao je Ten Hag.

On je rekao da želi da izgradi tim u kojem se igrači bore jedan za drugoga, koji je ujedinjen i koji će donositi rezultate.

"Igramo na 'Teatru snova' - želim da se zabavimo. Ali, pre svega, namera nam je da igramo fantastičan fudbal", istakao je Ten Hag.

On je dolazak na Old Traford nazvao uzbudljivim poglavljem u svojoj karijeri i dodao da se raduje što će raditi u klubu sa velikom istorijom.

"Želimo da vratimo klub gde mu je mesto, a pre svega želimo da učinimo navijače ponosnim", rekao je Ten Hag.

Mančester junajted je saopštio da će bivši selektor Engleske i Stiv Meklaren i Mičel van der Gag biti pomoćnici Ten Haga. Meklaren je već sarađivao sa Ten Hagom u Tventeu, dok je Van der Hag radio sa njim u Ajaksu.

Meklaren je radio kao pomoćnik Aleksu Fergusonu na Old Trafordu od 1999. do 2001. godine.

