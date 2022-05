JIRGEN KLOP NAJBOLJI TRENER PREMIJER LIGE: To što su me kolege izglasale je najbolja nagrada koju možete dobiti

Klop je proglašen za najboljeg trnera Premijer lige u ovoj sezoni i uručen mu je trofej koji nosi ime legendarnog trenera Aleksa Fergusona.

"Ovo je velika čast, a ovo je bila luda sezona. U poslednjem kolu, u kome samo dve utakmice nisu imale takmičarski značaj, mi ostali smo dali apsolutno sve od sebe. Bilo je napeto, nije bio najbolji ishod za nas, ali već smo prešli preko toga. A kada osvojite ovakvu nagradu - vi ste ili genije ili imate najbolji stručni štab na svetu, a ja sam ovde zbog mog stručnog štaba i oni znaju koliko ih cenim", rekao je Klop, preneo je Skaj.

foto: EPA/Biel Alino

Liverpul se do poslednjeg kola borio za šampionsku titulu sa Mančester sitijem, a sezonu u Premijer ligi završio je sa 92 boda, bodom manje od rivala. "Crveni" su ove sezone osvojili dva trofeja - FA kup i Liga kup, a u prilici su da osvoje i treći, pošto će u subotu u Parizu igrati protiv Real Madrida, u finalu Lige šampiona.

"To što su me kolege izglasale za najboljeg, to je najbolja nagrada koju možete dobiti. U fudbalu ne verujem u individualne nagrade, ovo je ekipni sport, a ja bih bio niko bez ovih momaka ovde. Radi se o tome šta možemo da uradimo zajedno i šta smo uradili zajedno", naveo je nemački trener.

(Beta)