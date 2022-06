BUSKEC KIPTI OD BESA! Iz medija saznao o smanjivanju plata u Barseloni: Ništa me ne iznenađuje, to je deo igre...

Buskec je tražio da predsednik kluba Djoan Laporta o situaciji razgovara unutar kluba, lično sa igračima.

Njega su o tome pitali novinari uoči utakmice reprezentacija Španije i Švajcarske u Ligi nacija, a on je od predsednika katalonskog kluba tražio objašnjenje.

"Čuo sam da se mnogo toga priča, a kada se vratim sa odmora ne znam šta će mi reći u klubu. Hteo bih da mi oni kažu, a ne da saznam iz drugih izvora, ali uvek želim da pomognem. Ne, ništa nam nisu predložili, nisu nam rekli ništa što vi niste čuli", rekao je Buskec, preneo je sajt Gol.

"Ništa me ne iznenađuje, to je deo igre, ali mislim da nije dobra odluka da to rade preko medija, uvek je bolje razgovarati direktno, licem u lice. Uvek sam voljan da pomognem i pronadjem najbolje rešenje, ne samo ekonomski, već za bilo koji problem i zbog toga bih želeo da se sastanem sa predsednikom i razgovaramo, a ne da saznajem iz medija", dodao je Buskec.

Buskec ulazi u poslednju godinu ugovora sa Barselonom, a uprava bi mogla da mu ponudi novi ugovor uz manju platu. ; On je ove sezone odigrao 50 utakmica u svim takmičenjima i pomogao klubu da na kraju zauzme drugo mesto na tabeli Primere.

(Kurir sport/Beta)