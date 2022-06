VOJVODINA JURI VRH TABELE I KUP SRBIJE! Simić: Odlična atmosfera u klubu, želimo da to prenesemo na teren

Fudbaler Vojvodine Veljko Simić izjavio je danas da veruje da će predstojeća sezona biti mnogo uspešnija od prethodne.

"Ambicije su, kao i uvek, da budemo pri vrhu tabele, a to podrazumeva i plasman u Evropu i, naravno, da probamo da osvojimo Kup Srbije", rekao je Simić za klupski sajt.

"Prošle godine iz raznih razloga nismo uspeli da ostvarimo ciljeve i zadovoljimo navijače, ali ove to nećemo dopustiti. Ako odradimo dobre pripreme, bićemo spremni za sve izazove u novoj sezoni. Vlada odlična atmosfera u klubu na startu ovih priprema i to će se preneti i na teren", dodao je on.

Vojvodina je ranije ove nedelje počela pripreme, a Simić je naveo da se za sada radi "kvalitetno i profesionalno" i da Novosadjani imaju razloga za optimizam pred novu sezonu.

"Imamo i više ljudi u stručnom štabu, što će uticati na još kvalitetniji rad na treninzima i bolje pripreme utakmica. Milan Rastavac je dobro poznato ime u trenerskim krugovima, svi verujemo u njega, iako se tek upoznajemo sa njegovim sistemom rada", rekao je Simić.

U tradicionalnom izboru navijača Vojvodine Veljko Simić je proglašen za najboljeg igrača tog tima, ali za njega je mnogo važniji kolektivni uspeh.

"Svakako da imponuje kada vas navijači proglase za najboljeg, ali timski uspeh je najvažniji. Voša nije ispunila očekivanja i to je bacilo u senku i moju individualno dobru sezonu", rekao je Simić.

"Sada je na svima nama da se ujedinimo i da zajedničkim snagama budemo zadovoljni uspesima Vojvodine za godinu dana", zaključio je on.

