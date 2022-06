NAJVEĆOJ ŠKRTICI U SVETU FUDBALA NOVAC PAO S NEBA! Svima poručuje: Jednostavno je, ne dam novac!

Tokom karijere je nastupao za Mec, Monako, Arsenal, Mančester siti, Real, Totenhem, Kristal Palas, Bašahšehir i Kajzerispor.

Emanuel Adebajor je tokom karijere zaradio stotine miliona evra. Na vrhuncu karijere je primao 16 miliona godišnje. Uprkos tome, na ovom svetu ne postoji osoba koja može da se pohvali da je pozajmila ili dobila na poklon novac od njega.

Togoanac važi za najveću škrticu u svetu fudbala, ali to njega uopšte ne dotiče.

"Za one koje pričaju kako ne doniram novac biću veoma jasan. Jednostavno je, ne dam novac. Radim šta želim, jedem šta želim, a svakako će biti onih koji će govoriti kako ništa nisam donirao. Nažalost, neki misle da sam ja doneo korona virus. Tako je to ovde. Porede me s Drogbom i Etoom, ali ja nisam kao oni. Ja sam Emanuel Adebajor i uvek ću raditi ono što ja želim", rekao je Adebajor pre dve godine.

Da para na paru ide potvrđuje i slučaj ovog 38-godišnjeg bivšeg fudbalera. Njemu je dodatni novac "pao s neba". Naime, kada je bio član Olimpije iz Paragvaja dobio je otkaz posle samo četiri utakmice. FIFA je sada odlučila da klub mora da mu isplati 510.000 dolara, plus 12 odsto kamate na taj iznos.

