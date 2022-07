DRINKVOTER OTVORIO DUŠU: Drago mi je što je završen košmarni period u Čelsiju

Drinkvoter, koji je bio jedan od najvažnijih igrača Lestera u osvajanju šampionske titule u Premijer ligi u sezoni 2015/2016, prešao je za 35 miliona funti u Čelsi 2017. godine, kada je potpisao petogodišnji ugovor.

On se nije izborio za mesto u timu Čelsija, za koji je odigrao samo 23 utakmice i postigao jedan gol. U međuvremenu je igrao na pozajmicama u Barnliju, Aston Vili, Kasimpaši, a prošlu sezonu proveo je u Redingu.

Posle odlaska iz Čelsija, 32-godišnji fudbaler rekao je da oseća olakšanje i ljutnju.

"Osećam olakšanje, pošto situacija nije bila dobra ni za mene ni za klub. Ljut sam zbog toga kako se situacija razvijala i kako su me tretirali, ali nisam ogorčen. To se dugo spremalo", rekao je Drinkvoter za Skaj.

Problemi su nastali 2018. godine, kada je tadašnji trener Čelsija Mauricio Sari, putem prevodioca i svog pomoćnika Djanfranka Zole, obavestio Drinkvotera da na njega ne računa, sat vremena pre završetka prelaznog roka.

"To nisam očekivao. Pitao sam se zbog čega mi je kasno rekao sve to, sat vremena pre završetka prelaznog roka i da mi je potrebno vreme. Sari mi je odgovorio: ' Ne, ne, imamo strane klubove koje bi mogao da razmotriš'. Rekao sam da imam malo dete i da mi je sin prioritet i odlučio sam da ostanem do januara", naveo je.

Upitan da li ima utisak da je protraćio najbolje fudbalske godine u Čelsiju, Drinkvoter je odgovorio: "Da, pitam se na šta sam bacio tih pet godina".

"Da sam ostao u Lesteru, da se nisam povredio, da me je klub drugačije tretirao. To je sve 'ako', ali je frustrirajuće. I dalje se nerviram zbog toga, ali ne mogu ništa da promenim. Zbog toga sam otišao na pozajmice u Aston Vilu i Barnli, što nije uspelo, a odlazak u Tursku kao 30-godišnjak - nikad nisam mislio da ću to uraditi. Pokušavao sam da uradim prave stvari, ali nešto je pošlo naopako", rekao je.

On je naveo i da je imao problema sa mentalnim zdravljem, posebno posle navoda da živi lagodno i da je srećan što ne igra, ali i zbog problema u porodici, smrti bake i deke i bolesti oca.

Drinkvoter je prošle sezone odigrao 32 utakmice za drugoligaša Reding, gde je, kako je rekao, ponovo počeo da uživa u fudbalu.

"Na početku sam mislio da se nikada neću vratiti u formu, ali taj osećaj se vrati, poslednji deo prošle sezone bio je dobar. Došao je novi trener, bilo je dobro. Pomogao mi je i imao sam utisak da pomažem ekipu. To je verovatno bio prvi put da sam uživao u fudbalu posle nekoliko godina", rekao je on.

Drinkvoter je rekao da ima nekoliko ponuda i da će odlučiti gde će nastaviti karijeru.

(Beta)