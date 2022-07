JOVAN LUKIĆ: Biće teško, ali idemo na pobedu protiv Napretka

Čukarički se i sa drugog ovosezonskog gostovanja vratio pobedom. Posle trijmfa u Novom Pazaru protiv istoimenog tima u Super ligi Srbije, uspešni su Brđani bili i u Luksemburgu, u duelu protiv Rasing Uniona, u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Među strelcima na prelepom stadionu “Luksemburg” bio je i Jovan Lukić, najmlađi među starterima Čukaričkog u prvom ovosezonskom meču u Evropi. Vezista belo-crnih ističe da je trijumf važan ne samo zbog rezultata, već i zbog toga što je ekipa dobila na samopouzdanju.

- Novi šef mi konstantno govori da idem ka napred, da šutiram. Dobio sam na samopuzdanju, znam da imam dobar udarac, da mogu dobro da šutnem sa veće udaljenosti. Drago mi je da šef veruje u mene, želeo bih da bude još takvih golova – kazao je Jovan Lukić.

Priznao je mladi vezista da nije očekivao da bude među starterima u Luksemburgu.

- Iskreno, bio sam iznenađen činjenicom da sam starter u to meču, s obzirom na to da sam prvu utakmicu sa TSC-om proveo na klupi, a u Novom Pazaru sam ušao u igru sa klupe. Drago mi je da sam dobro odigrao, nadam se da sam ispunio očekivanja stručnog štaba, da mogu da imaju poverenje u mene.

Iako je bio iznenađen činjenicom da je starter, Lukić je verovao u svoju, ali i dobru igru čitave ekipe.

- Imao sam osećaj da ću dati gol, čak sam to kazao drugarima. Kad je lopta stigla do mene, znao sam šta treba da uradim. Nema dileme, ovo mi je to najlepši gol u karijeri.

Prednost belo-crnih jeste velika, činjenica je da će revanš meč biti igran na stadionu na Banovom brdu, ali u Čukaričkom ne žele da se opuštaju.

- Nema ni govora o tome. Skupo nas je to koštalo u revanšu protiv Hamarbija, ne smemo da napravimo istu grešku. Daćemo sve od sebe da odigramo što bolje u drugom meču protiv Luksemburžana, ako je moguće da ponovo budemo jednako efikasni. Pozitivno me je iznenadio rival, čak su u pojedinim trenucima utakmice bili bolji od nas. Sa druge strane, mi svakako nismo pokazali maksimum, možemo mnogo bolje.

Neće u Čukaričkom imati vremena za odmor, između dva meča protiv Rasing uniona igraće na Banovom brdu duel trećeg kola Super lige Srbije protiv Napretka (nedelja, 18,55 časova).

- Činjenica je da smo preumorni. Opet, tim je pravljen za borbu na tri fronta, za naporan ritam, imamo veliki broj kvalitetnih igrača, rotacije će biti neminovne. Naša najveća prednost bi trebalo da bude na psihičkom planu, sada već imamo ogromnu dozu samopouzdanja.

Na klupi Kruševljana je Dušan Đorđević, bivši šef struke Čukaričkog, koji svakako izuzetno dobro poznaje belo-crne.

- To je činjenica. Uz respekt napretku, na nama je da se fokusiramo na svoju igru, da popravimo greške, kojih je iskreno bilo. Najviše problema imali smo prilikom prekida rivala u prethodnom periodu.

Uz činjenicu da će im pored kvaliteta Napretka problem biti umor, tu treba dodati i tropske vrućine, posebno zbog činjenice da će susret biti na programu od 18,55 časova.

- Teško je igrati po vrućini. Ali, kako nama, tako i njima, moramo da izdržimo, a cilj je jasan, pobeda – naglasio je Lukić.

