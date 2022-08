ŽAO MI JE ŠTO POJEDINCI SA TRIBINA PROZIVAJU NAŠE IGRAČE! Novi trener Partizana Petrić: Bila je velika nervoza u našim redovima!

Partizan je golom Svetozara Markovića u bukvalno poslednjoj sekundi pobedio u Novom sadu Mladost GAT sa 1:0. Time su crno-beli prekinuli niz loših rezultata, a trener Gordan Petrić je debitovao pobedom.

Petrić je za TV Arena sport ovakao ocenio svoj debi na klupi Partizana:

"Čestitam mojim igračima što su verovali i dali gol u zadnjem minutu. Lepo je to od njih. Ali ono što sam ja video tokom ovog meča je velika nervoza u našim redovima. Bilo je tu dosta poteza koji nisu fudbalski. Žao mi što pojedinci sa tribina prozivaju naše igrače. Mislim da njima treba podrška. Ona ne treba meni, ali njima treba. Samo nas igrači mogu izvući iz ove krize. Moramo da se smirimo kao ekipa, da igrači rade prave fudbalske stvari u datom trenutku. To će sve doći, a da li će doći sa ovim golom u zadnjem minutu, ostaje da se vidi. Ekipa je psihički istrošena, što sam jasno video večeras. Imamo još par dana do Evrope I moramo da budemo pametniji" rekao je Petrić.

foto: Starsport

Trener Mladosrti GAT Aleksandar Linta bio je vidno nervozan nakon utakmice.

"Nisam zadovoljan. Čestitke Partizanu na pobedi, čestitam i mojim momcima na prikazanoj igri. Idemo dalje. Nadam se da možemo ovakvom igrom da osvojimo neke bodove u nastavku sezone" kratak je bio Linta.

Kurir sport