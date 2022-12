EMOTIVNA ISPOVEST PREDSEDNIKA CRVENE ZVEZDE O SINIŠI MIHAJLOVIĆU: Bio je borac na terenu i u životu, zvali su ga BARBIKA (VIDEO)

Za reprezentaciju Jugoslavije Siniša Mihajlović je odigrao 63 utakmice i postigao 10 golova, a učestvovao je i na Svetskom prvenstvu 1998. i Evropskom prvenstvu 2000.

Osim što je bio svetsko čudo u fudbalu ili Božija levica kako su ga zvali, on je bio veliki čovek i u životu van fudbala. Pomagao je kad god je mogao i nikada se nije eksponirao.

Nažalost preminuo je 16. decembra nakon duge borbe sa leukemijom. Sahranjen je u ponedeljak na groblju u Rimu.

Pre toga legendarnom Mihi održano je opelo u baziliki koji se nalazi pored groblja.

Ogroman broj ljudi bio je na ispraćaju našeg asa... Hiljade ljudi hrlile su ka ovom delu Rima. Emocije su bila na najvećem mogućem nivou.

Svetozar Mijailović, predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, gostovao je u jutarnjem programu gde se dotakao ove fudbalske legende.

- Jednostavno veliki ljudi su takmi. Nije želeo da se eksponira u svim tim svojim akcijama. Postigao je vrhunac u svojoj fudbalskoj karijeri kao igrač. Počeo je uspešno i svoju trenersku karijeru. Došao je i do selektora državne reprezentacije. Što se tiče sporta, on je u tako mladim godinama postigao vrhunac - rekao je Mijailović i dodao:

foto: Kurir televizjia

- Ono što je još bitnije, bio je veliki patriota i znao je šta su ciljevi. Pošto sam bio na toj ceremoniji, mogao sam da vidim tačno kako se odvijala. Italijanska radio televizija je direktno prenosila tu ceremoniju, zato drugi novinari i nisu mogli ući. Nije samo sportski vrh Italije bio prisutan, već je vrh Evrope, Srbije i iz zemalja bivše Jugoslavije, došli su da odaju počast Siniši. To može samo neko ko ima takvu harizmu i koji je toliko dobrog učinio prema mnogima. On je takođe borac i u životu bio. Iako je bio svestan svoje bolesti on je unosio optimizam u porodicu i kod svojih prijatelja da je sposoban da i tu pobedi. Na kraju je uspeo i kod nas svih da proširi taj optimizam da će na kraju pobediti tu bolest.

Takođe je napomenuo da su ga zvali "barbika" zbog njegove kose i izgleda.

