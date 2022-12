KRISTIJANO RONALDO OTKRIO ZAŠTO JE DOŠAO U AL NASR: Ove reči se neće svideti ljudima iz Mančester junajteda i treneru Ten Hagu

Kristijano Ronaldo je u poslednjim danima 2022. godine potpisao ugovor sa Al Nasrom, klubom iz Saudijske Arabije.

foto: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova vest jedna je od najčitanijih širom planete, a razlog zašto je Kristijano Ronaldo odlučio da Evropu zameni Bliskim istokom leži verovatno u prebogatom ugovoru koji je dobio. Naime, prema nezvaničnim informacijama za dve godine provedene u Rijadu, Portugalac će zaraditi 400.000.000 evra. Godišnja plata biće mu 100.000.000 evra, a još toliko će dobiti na osnovu komercijalnih ugovora.

Kristijano Ronaldo nije želeo da priča o novcu. Poručio je da je napravio pravi potez, a čini se po njegovoj izjavi da je bocnuo i bivšeg trenera Erika Ten Haga, kao i ljude iz Mančester junajteda sa kojima se nije rastao u ljubavi.

- Imamo istu viziju. Želim da igram fudbal na vrhunskom nivou, a to ću ovde moći. Ljudi z kluba su mi ispričali o svojim projektima i to je ono što me inspiriše. Srećan sam što nastavljam karijeru u ovom klubu i što ću imati priliku da upoznam novu kulturu i sretnem nove ljude - rekao je Ronaldo.

foto: EPA/PETER POWELL

Prema pisanju medija iz Francuske, u januaru bi moglo da dođe do zanimljive fudbalske utakmice, čiji bi akteri bili Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi.

Francuski klub PSŽ bi sredinom januara mogao da odigra prijateljski meč protiv najboljih igrača iz dva kluba iz Saudijske Arabije - Al Nasra i Al Hilala. Još nije poznat datum ovog susreta, ali ako do njega dođe, to će svakako biti istinski fudbalski spektakl.

Odlaskom na Bliski istok završio je evropski deo Ronaldove karijere tokom koje je igrao za Sporting, Mančester junajted, Real Madrid, Juventus, pa opet Mančester junajted. Što se tiče reprezentacije Portugala, rekao je da će igrati na Evropskom prvenstvu 2024. u Nemačkoj.

Kurir sport