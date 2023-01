SAUDIJSKA PONUDA TRESE PLANETU: Ronaldo dobio 200 miliona evra godišnje, konkurentski klub Mesiju daje NEZAPAMĆENE PARE

Portugalski as Kristijano Ronaldo (37) postavio je krajem 2022. godine svetski rekord pošto je sa Al Nasrom iz Saudijske Arabije potpisao najveći ugovor u istoriji fudbala.

Ronaldo je po slovu papira bogatiji za 200 miliona evra po sezoni, odnosno zaradiće 500 miliona za dve i po godine.

No, ovaj rekord bi uskoro mogao da bude srušen. I to od strane, koga drugog, Lionela Mesija.

Kako prenose španski mediji, Al Hilal, večiti rival Al Nasra, nudi neverovatnih 300 miliona evra po sezoni za Argentinca. Mesiju se nudi trogodišnji ugovor, odnosno 900 miliona evra!

Mundo deportivo piše da će Al Hilal iskoristiti gostovanje Pari Sen Žermena Saudijskoj Arabiji krajem ovog meseca, i pokušati da nagovori Mesija da prihvati ponudu. Al Hilal ima podršku Vlade Saudijske Arabije, baš kao što je to bio slučaj sa Al Nasrom i Ronaldom.

Olakšavajuća okolnost je i ta što Mesi već sarađuje sa Saudijskom Arabijom jer dobija ogroman novac za promociju turizma ove zemlje.

Naravno, pita se nešto i francuski klub. Pari Sen Žermen je stavio na stol ponudu za produžetak ugovora. I ta ponuda je impresivna, ali ni blizu one iz Rijada. Po tom ugovoru, Parižani nude Mesiju 40 miliona evra godišnje, plus bonuse. Na to bi Mesi dobio i deo od prodaje dresova, što bi moglo platu da poveća na 75 miliona godišnje.

Ipak, ponuda iz Arabije je četiri puta veća, pa ostaje da se vidi šta će Mesi odabrati.

