VREME JE DA SE UTISCI SUMIRAJU! Petrić otvoreno o brojnim temama – mladi igrači, večiti derbi, karakter Dijabatea, sudbina Jojića!

Posle 16 dana napornog rada, FK Partizan završio je pripreme u Beleku. Crno-beli su u Turskoj odigrali sedam prijateljskih utakmica, samo jednom su slavili, četiri puta remizirali i dva puta izgubili.

Nakon odigrane poslednje utakmice protiv moskovskog CSKA, trener Partizana Gordan Petrić odgovarao je na brojna pitanja srpskih novinara.

Na početku razgovora, iskusni strateg je istakao da je veoma zadovoljan kako je njegova ekipa radila u Beleku.

- Ovih 16 dana u Beleku poslužilo nas je vreme, imali smo odlično vreme, ne znam da li je ikada bilo ovde ovako. Ponašanje igrača i sve planirano, na fizičkom planu, odrađeno je maksimalno. Ako me pitate da li smo zadovoljni - jesmo. Spremni smo za nastavak prvenstva, sigurno! Dosta mladih je dobilo šansu, ne znam da li je neko pre dobijao ovoliku minutažu kao sada. Kombinovali smo. Da li smo pogrešili zbog toga šta smo igrali dve utakmice dnevno, ne znam. Meni rezultati nisu toliko bitn, ali bilo bi lepo da smo dobili još neku utakmicu. Fizički smo spremni, tu nema problema.

Petrić već zna startnu postavu koju će izvesti na sledećem meču.

- Znam startnih 11. Pravimo sliku za prvi meč protiv Napretka, međutim to ne znači da će ta ekipa igrati i protiv GAT. Igrači moraju da se ponašaju takmičarski, pogotovo u početku kada odigraju par utakmica pa se stvari iskristališu. Napredak je vrlo nezgodan protivnik, ali videćemo da li će teren dozvoljavati da igramo našu igru. Znamo sastav za taj meč.

Svi igrači koji su trenirali u Beleku dobili su i poveću minutažu.

- Nisam sigurno uklopio. Bio sam obazriv, da svima dam istu minutažu, da mi niko ne zameri da nije dobio šansu. Svi koji su ovde zaslužuju da igraju u nedelju protiv Napretka, ali moraćemo da izaberemo najboljih 11. Jedino tri igrača imaju veću minutažu od ostalih a to su Belić, Ilić i Šehović. Oni su najviše igrali.

Upitan je Petrić da li je možda svesno „sakrio“ nekog aduta.

- Nismo krili adute. Svako sa svakim igra, da svako ima nekog drugog para sa kojim igra. Bio sam oprezan da svi dobiju šansu da se pokažu. Oni su to i uradili. E sad, videćemo koga ćemo izabrati.

Mnogo mladih igrača dobilo je priliku da u Beleku treneru sa prvim timom, a trener crno-belih ne sumnja da će oni jednog dana predstavljati „kostur“ tima.

- Mislim da su mladi baš dobili šansu, više nego pre. Da budem jasan, svi će se vratiti u omladinsku školu, odigrati utakmice, imamo mi prvotimce koji će izneti polusezonu. Da se ne lažemo, odluka kluba treba da bude da u narednom periodu damo mladima veću šansu. Time će doći i do oscilacija. Imamo talente koji mogu u narednom periodu - godinu, dve, tri, da predstavljaju kostur tima, a mi moramo da to izguramo do kraja. Moramo da prenesemo jasnu poruku navijačima da će doći do toga. Ali nije realno da ti igrači u narednih šest meseci dobijaju neku veliku minutažu. Imamo dosta igrača, oni koji su tu će to izvući. Mladi će imati prostora, kao Baždar, Belić, Ilić... Svi ostali, takođe. Da pokažu da mogu da igraju za Partizan, bio ja trener ili ne, to je odluka kluba.

Veruje Petrić da će tim sada izgledati mnogo bolje nego jesenas.

- Sigurno ćemo biti bolji nego jesenas. Bitna nam je prva utakmica, od Napretka će se dosta toga iskristalisati.

Zadovoljan je 53-godišnji stručnjak kako je mladi Šehović napredovao.

- Nemamo Uroševića, ali Šehović je dobro odradio mečeve i možda je u nekima pokazao da je napredovao u odnosu na pre.

Što se tiče prelazanog roka?

- Ne očekujem ništa, rekao sam već. Ne interesuju me igrači samo da bi došli. Rekao sam da bi bilo dobro da Haziza dođe, on je kvalitetan fudbaler. Možda ću i duplirati igrače na toj poziciji, ali on je igrač za naredne dve tri godine. Samo kvalitet nam treba, neko ko je mnogo bolji od trenutnih, ili neko ko će u narednom periodu da bude bitan, ne mora da igra sada – rekao je Petrić i potom dodao:

- Ne. Imam igrače sa kojima mogu da izguram do juna. Ovi igrači to mogu. Voleo bih da imam mnogo dobre igrače, ali neću da dovodim slične kao što ih imam. Već da bude mnogo, mnogo bolji. Ako može može, ako ne idemo dalje. To je moj stav. Uvek ima neko iznad mene.

Crno-beli su u Beleku izgubili od Horsensa, i to na nesrećan način, pošto su gol primili u poslednjim sekundama meča.

- Nema tu psihologije. Bilo je teško igrati. Prvo poluvreme smo mogli da primimo dva gola i da damo. Vetar je usporavao. Oni su se bolje snašli. Bilo mi je čudno kada je sudija rekao da će se igrati još 5 minuta. Kao da mu je olakšalo kad smo prmili gol. Šalim se naravno, možda bi bilo lepo da je ostalo nerešeno, ali to ne menja ništa. Bitno da smo spremni. Izbegli smo povrede. I oni koji su bili povređeni su nabili minutažu, Pantić, Traore...

Napadač Partizana Rikardo Gomeš nedavno je dobio srpski pasoš.

- Drago mi je što je Rikardo dobio pasoš, što stranci uživaju u Srbiji i Beogradu. To je olakšica, ali opet, igraće tim koji mislimo da može da dobije meč.

Sa fudbalerima Partizana, u Beleku, trenirao je i iskusni vezista Miloš Jojić.

- Joja je bio na Teleoptiku, hteo sam da potpiše za nas. U tom momentu smo imali problem sa vezistima. On je bio izričit da neće da nastavi saradnju sa Partizanom iz njemu znanih razloga. Ja sam rekao da to mogu da hendlujem da li on ima neki problem sa navijačima ili bilo kim. Nije realno da potpiše, iako je on kvalitetan igrač i uklopio bi se u svlačionicu i način igre u narednom periodu. On je pokazao da je pravi profesionalac. Želim mu da nađe što bolji klub.

- Glavni cilj je da igramo fudbal, a ne da se igramo fudbala. Videlo se i večeras da smo se igrali fudbala. Cilj mi je da oni to shvate, a mislim da su hvatali priču. Moraju da odrade posao, da završe to i idu kući. Nekad se igramo fudbala, kod nas to možda i prođe, zbog protivnika i odnosa u kvalitetu. U prednosti smo kako mi tako i Crvena zvezda. Ipak, cilj je da protivnici kada igraju protiv nas znaju da će naići na težu priču u odnosu na druge protivnike.

Dijabate je bez sumnje jedan od najboljih fudbalera Partizana, međutim karakter koji poseduje brzonogi igrač često ume da iznervira ljude oko njega.

- Dijabate je kasnio na pripreme. Bio sam izričit da mora klub da obrati pažnju, da u tom trenutka možda hoću i da ga sklonim iz tima. Ali on nije zlonameran, takav je, drugačiji karakter, dobar po duši, ali zaboravlja neke stvari. Večeras se malo više igrao fudbala. Od meča sa Zvezdom, pokazao je da je igrao fudbal na pravi način. Voleo bih da svaku utakmicu igra fudbal, a ne da se igra. Ipak, kod takvih majstora fudbala se i igranje fudbala nekad može oprostiti.

Nakon prvog dela sezone, na prvom mestu na tabeli nalazi se Crvena zvezda sa 10 bodova više u odnosu na Partizan.

- Ne znam da li Zvezda može da gubi bodove, ali ima baš dosta utakmica. Ekipe su iskusne, dobro nameštene, kao TSC, Vojvodina, Novi Pazar... Siguran sam, uz novog trenera, da će to dobro postaviti. Neće biti lako igrati te utakmice. Još je mnogo mečeva, da li će Zvezda izgubiti, to me ne opterećuje. Idemo od meča do meča, stvaramo nešto što će biti u junu. Biće tu i mladi igrači, sigurno i Jevremović.

Večiti derbi?

- Važna je pobeda u derbiju, kao i Zvezdi. Ne opterećujem se time. Imamo Napredak, pa Mladost, zatim Evropa... Stvarno me zanima samo prva naredna utakmica. Bitno da su pripreme prošle u dobroj atmosferi, nije došlo do povreda i sigurno su igrači spremni.

Malo šale nije na odmet.

- Nemam pojma. Tu su trenirali prekoputa nas. Mogli smo da se špijuniramo dvogledom. Vidim da imaju problem sa Dragovićem, ali Terza je rekao da je to završio i ja verujem da će tako biti. Ne znam da li će biti jači nego jesenas, kasnije su počeli pripreme. Svako neka duva u svoju čorbu, pa ćemo videti gde ćemo stići. Ima fudbala i posle ove sezone.

U moru talentovanih igrača, istakao se Mihajlo Ilić koji je svojim partijama oduševio trenera.

- Ilić je na svim utakmicama bio dobar. Mada, svi su bili u redu. On je igrač koji ima to u sebi, zna da čita igru, može da bude i zadnji vezni. Fizički možda nije dominantan, ali se dobro postavlja. Upoznao sam ga još u mladoj reprezentaciji. Vidi se da ima to nešto. Svi će dobiti prostora. Ako se ja pitam, oni će sigurno imati šansu.

U plej-ofu Lige konferencija Partizan će odmeriti snage sa Šerifom.

- Stižu 30. u Antaliju, igraće tri utakmice. Otišlo im sedam igrača, ali šestorica nisu ni igrala. Samo jedan bitan ih je napustio. Došli dva nova. Dovešće neke nove. Klasično igra u bloku, sa brzim igračima, moramo da budemo obazrivi.

U Beleku, stručni štab Partizana organizovao je jedan teniski turnir, na kom je slavio upravo Gordan Petrić.

- Zanimljivi igrači, malo sam baždario, drugačije igrao. Da bi mečevi išli duže da ne završim odmah. Direktor visok, zanimljiv ali nije imao šanse. Pandur je učitelj, čika Miša Radaković isto...

Trener crno-belih još pre početka sezone „opkladio“ se sa svojim saradnicima, naime, posle utakmice u kojoj Partizan postigne više od četiri pogotka, Petrić ima pravo da ruča na njihov račun

- Nisu još platili. Ali ušli su u novu godinu sa dugovima. Ima jedno pet ručkova da plate. Znam da su karakterni momci, počeće da me zovu da plate ručkove - završio je trener Partizana.

