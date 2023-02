ZBOG TETOVAŽA MISLE DA MOGU DA MI VREĐAJU DECU! Lalatoviću ukinuta suspenzija: Hteo sam da PRESKOČIM OGRADU i obračunam se sa njim

Trener niškog Radničkog, Nenad Lalatović, vodiće ekipu na utakmici protiv Radnika iz Surdulice.

Komisija za žalbe Fudbalskog saveza Srbije usvojila je žalbu Radničkog i ukinula je suspenziju treneru nakon crvenog kartona koji je zaradio na otvaranju prolećnog dela sezone protiv Mladosti iz Lučana.

Zbog toga nije vodio tim na meču protiv Novog Pazara, ali na utakmici protiv Surduličana moći će da bude na klupi, iako je prvobitno bilo predviđeno da kazna traje još četiri utakmice zbog sličnog prekršaja u aprilu 2022. godine.

Tada je Lalatović dobio uslovnu kaznu, a zahvaljujući odluci FSS, u subotu od 13 časova na "Čairu" će biti uz ekipu.

"Pravda uvek pobedi kad sam ja u pitanju. Bio sam kažnjen uslovno, sa napomenom da će se kazna od četiri utakmice aktivirati ako ponovim isto delo. A kažnjen sam kada me je u Surdulici čovek sa tribina provocirao i gađao čokoladom. Ja jesam hteo da preskočim ogradu i obračunam se sa njim, jer ljudi valjda misle ako imaju te silne tetovaže po rukama da imaju pravo da vam vređaju decu. Sada, dobio sam drugi žuti karton, moj klub se žalio, Komisija za žalbe je to uvažila i ja imam pravo da radim, a ona tri žuta kartona mi ostaju upisana i uslovna kazna i dalje na snazi", rekao je Lalatović, prenosi "Mocart sport".

Šef stručnog štabla Nišlija dobio je dva žuta kartona u kratkom periodu, nakon intervencije Mičana Ilića, četvrtog sudije.

"Nije ni moralo da dođe do ovoga, ali kada sam ja u pitanju, to se uvek podigne na najviši nivo. Ne želim ništa da kažem za moje kolege, ali drugi treneri izađu i po sedam, osam metara iz ograničenog prostora, pa nikome ništa. I ne treba ni da bude nešto, jer niko to ne radi namerno. Sve je u žaru borbe, vodi se utakmica, svako želi da njegov tim pobedi. A moja energija je, poznato je, uvek na maksimumu", poručio je trener Radničkog.

