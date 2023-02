"DOLASKOM DŽAJIĆA NA ČELO FSS POPRAVLJA SE ODNOS VEČITIH?!" Miloš Bjelinić za Kurir TV o predstojećim izborima i šansama VIDIĆA

Rok za podnošenje kandidature za novog predsednika Fudbalskog saveza Srbije ističe 27. februara 2023. godine u 14:00 časova. Kao što znate, drugi čin izbora za predsednika Fudbalskog saveza Srbije zakazan je za 14. mart.

Nekadašnji čuveni fudbaler, sportski direktor i predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić je prvi kandidat za predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Sada se očekuje još kandidatura Nemanje Vidića o kojoj se mnogo priča.

Miloš Bjelinić, urednika sportske rubrike u Kuriru, gostovao je u Pulsu Srbije gde je prokomentarisao izbor za predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

- Dragan Džajić je predložen za mesto predsednika. Očekuje se da uskoro i da Nemanja Vidić podnese kandidaturu i da se vidi koji su tih 5 glasova iza njega što je neophodan uslov. Ispred Džajića je zapadna Srbija - rekao je Bjelinić.

foto: Kurir Televizija

Potom se osvrnuo na to šta bi ove dve legende mogle da promene kao novi predsednici FSS.

- Dolazak Dragana Džajića značiće i povratak Crvene zvezde u institucije saveza. Znamo da Crvena zvezda kao najmoćniji fudbalski klub dugo nije imala svoje ljude u Fudbalskom savezu. Oni su često isticali u svojim izjavama da je nedopustivo da klub kao što je Zvezda nema svoje ljude u organima saveza. To bi bila najznačajnija promena - smatra Bjelinić.

Urednik sportske rubrike Kurira govorio je i o poziciji Partizana uoči predstojećih izbora u FSS.

- Što se tiče drugog velikog kluba Partizana, oni se još nisu oglasili. Ali ono što nas istorija uči, Partizan i njegovo rukovodstvo je imalo sjajne odnose sa Džajićem. Dragan Džajić je sinonim kvalitetnog odnosa između Zvezde i Partizana. Dolazak Dragana Džajića bi na neki način bio umirujući za sve to - rekao je Bjelinić.

05:26 DOLASKOM DŽAJIĆA ZA PREDSEDNIKA FSS POPRAVLJA SE ODNOS ZVEZDE I PARTIZANA! Bjelinić: Ako Vidić pobedi FUDBAL SE MENJA IZ KORENA

On je prokomentarisao i Džajićevog potencijalnog protivkandidata u trci za prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije.

- Sa druge strane Nemanja Vidić želi da sve promeni iz korena. On misli da je sve trulo i loše i želi potpunu promenu. Ja bih voleo da on to sve javno kaže jer su to sve informacije ljudi bliskoh njemu. Zbog toga je jako teško pričati o njegovoj kandidaturi i šta bi on doneo srpskom fudbalu. Ali kod tih korenitih promena ne ide baš to tako lako. Teško su ljudi spremni da uđu u tu priču nekog ko hoće sve tako drastično da promeni. Iako fudbalu definitivno trebaju promene i svi možemo oko toga da se složimo. Trenutno po sluhu fudbalske Srbije mislim da nisu raspoloženi da uđu u tu priču. Tako da mislim da je Dragan Džajić u prednosti u odnosu na Nemanju Vidića ako se on kandiduje.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs