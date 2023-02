"NEKA GA JE SRAMOTA" Gordan Petrić osuo paljbu po FUDBALERU SVOG TIMA, zbog OVIH njegovih reči prilikom izlaska sa terena!

Gordan Petrić je remi Partizana i Radničkog prokomentarisao rečima:

- Ovo je realnost Partizana u ovom momentu - rekao je Petrić.

Novinarka Arene je upitala Petrića za komentar na reči Aleksandra Popovića koji je na putu do svlačionice komentarisao "šta se dešava, zašto se povlačimo 17 utakimca":

- Ako je to rekao to je njegova sramota! Bili su zajedno do sada, treba da budu i dalje zajedno. Pitajte ga zašto je to rekao - poručio je vidno iznenađeni Petrić.

- Ja nikada ne kritikujem igrača, ali ako su to njegove reči, to je sramota -zaključio je trener crno-belih.

Kurir sport