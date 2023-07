ANIČIĆ PRED RADNIČKI 1923: Oba tima imaju svoje adute

Trener fudbalera Novog Pazara Dragan Aničić izjavio je , uoči utakmice sa gostujućim Radničkim 1923 u prvom kolu Super lige Srbije, da oba tima imaju svoje adute.

"Prednost Kragujevčana je što kolega Dejan Joksimović radi s tim momcima godinu dana. To je prava retkost u srpskom fudbalu. Drugo, zadržali su 60 do 70 odsto ekipe. Možda je to plus za njih", rekao je Aničić.

foto: FK Novi Pazar / Facebook

On je ocenio da Pazarcima mnogo znači domaći teren, iako će tribine da budu prazne zbog kazne iz završnice prošle sezone.

"Tu je i želja svih naših pojačanja da se već na prvoj utakmici predstave u najboljem svetlu.Verovatno i drugi imaju problem poput našeg, možda ne u tolikoj meri. Praktično, otišla nam je cela ekipa. Svi smo novi ovde, ja i igrači", naveo je Aničić.

"Korektno radimo. Jače test utakmice odigrali smo dobro. Moramo još malo da popravimo efikasnost, ali mislim da možemo da se nadamo dobrim stvarima u nastupajućem prvenstvu", dodao je on.

Novi Pazar i Radnički 1923 igraju u nedelju od 18.55 na Džaizkoin areni.

(Kurir sport)