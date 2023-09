TEMA BROJ 1 ILI ZAMENA TEZA BROJ 1? Da li je stvarno najvažnije pitanje u srpskom fudbalu: KO JE SUDIJA VEČITOG DERBIJA

Ko će suditi 171. večiti derbi? To je prethodnih dana postalo važnije pitanje od toga šta ćemo videti na večitom derbiju, u kakvim su formama timovi, ko je u prednosti, analize sastava...

Prosto, jedina bitna stvar u vezi meča Crvene zvezde i Partizana je ko će da bude s pištaljkom.

Sve drugo je lako. Pa, znamo dobro da su nas večiti navikli na spektakle godinama unazad. Prštalo je od fudbala i golova, tako da potpuno razumemo što se sada samo priča o sudijama, jer jedino to nije valjalo.

Ili je istina malo drugačija?

Kvalitet fudbala na večitom derbiju toliko je nizak da su i zaista sudije često u prvom planu. Umesto o lepim potezima i golovima (kojih gotovo da i nije bilo), pričali smo o broju faulova, kartona i kuknjavi za penalima. To je taj "folklor derbija", a u prevodu: sve ono što ne bi trebalo da bude glavno oko derbija.

Ravno ludosti bi bilo da neki sudija uđe u meč Zvezde i Partizana s namerom da ošteti neki od tih timova. Ne želimo da poverujemo da je to uopšte moguće.

Da li je moguća greška? Apsolutno, ali namera ne sme da postoji. Teško je poverovati da će Srđan Jovanović suditi s namerom da ošteti Zvezdu... Da on u svojoj karijeri ima "namere" izvesno je ne bi došao do nivoa na kome se nalazi(o).

To što je pištaljka poverena Jovanoviću može da se stavi pod lupu, ali iz potpuno drugih razloga. Kada je bio na vrhuncu karijere, ovaj arbitar bio je zaobilažen u delegiranju za derbije. Sada, kada nije slučaj da je Jovanović u zenitu, on se određuje kao glavni na okršaju večitih. E, to je upitno iz više razloga u celoj ovoj priči.

Možda bi prava uvertira za derbi bila da pričamo o tome kako se Partizan istorijski izblamirao u Evropi ili da vidimo kakav to kvalitet Zvezdi donose papreno plaćeni strani fudbaler...

Inače, zamislite samo da večiti igraju u finišu sezone i da meč odlučuje o tituli? Ili da ne zamišljamo uopšte tako nešto... Negde bi to bila prava poslastica, a kod nas muka ozbiljna.

Kurir sport