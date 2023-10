"NIJE BILO SAVRŠENO, GREŠKE SU POSTOJALE" Filipović OTVORIO DUŠU nakon što je smenjen - ovi klubovi su želeli da mu vide leđa!

Fudbalski savez Srbije nedavno je smenio predsednika sudijske komisije Dejana Filipovića i na njegovo mesto imenovao Dejana Santrača.

Odluka o smeni Filipovića doneta je nekoliko dana nakon bure koja se podigla u javnosti kada je Srđan Jovanović određen za glavnog sudiju 171. večitog derbija.

Ipak, večiti derbi nije se odigrao u planiranom terminu, pošto je tog 27. septembra proglašen Dan žalosti zbog tragedije koja se dogodila na Kosovu i Metohiji.

“Nezavidna situacija nas je dočekala prilikom preuzimanja funkcije. Ne znam koliko je javnost upoznata sa informacijom da je Miloradu Mažiću ponuđeno mesto predsednika Sudijske komisije i da sa Kipra dođe u Srbiju. Procena ljudi koji su tada odlučivali bila je da sam ja osoba koja može da ogovori izazovima i zahtevima. Apsolutno sam siguran da smo postavili zdrav sistem. Nije bilo savršeno, greške su postojale, ali sistem je ozdravio značajno. Sve što smo uradili u meni budi osećaj zadovoljstva. Tim ljudi je pokazao da iz malih sredina možeš dogurati do najviših dometa na državnom nivou. Sudije iz Velike Plane, Pančeva, Aranđelovca, Vrbasa, Despotovca, dogurale su do Superlige jer je jedan tim prepoznao njihove kvalitete. Smatram da smo stručnost podigli blizu UEFA nivoa. Trudimo se da nam seminari budu na približnom nivou. Ranije su održavana dva seminira, a mi smo povisili na čak šest. Razvijena su nova dodatna testiranja, naš IT portal, testiranja koja se rade od kuće. U našem mandatu je odigrano sedam večitih derbija i svi su protekli bez jednog, jedinog problema. Čak šest različitih arbitara delilo je pravdu na tim utakmica, što ranije nikada nije bio slučaj. Objektivni pokazatelji postoje”, reklao je Dejan Filipović za Meridian sport i potom dodao:

“Osećam se spokojno. Doživeo sam sve ovo kao normalan događaj. Srećan sam i zadovoljan urađenim u prethodna 24 meseca. Raduju me pozivi mnogobrojnih sudija i sadržaj poruka koje su mi poslali. Nema čega da se stidim. Vreme je da se malo odmorim, jer to je veoma naporan posao. Ljudi nisu svesni koliko je kompleksno obavljati takvu funkciju. Trenutno sam u fazi odmora, a uporedo ispunjavam obaveze u UEFA. Moj sin igra fudbal i došli smo do sjajne ideje. Sedam dečaka i sedam očeva iz društva zajedno kreće put Mađarske, gde ćemo gledati utakmicu naše reprezentacije. Imam dovoljno obaveza, ali i lepih stvari van dosadašnjeg poziva. Vreme mi je ispunjeno”.

Kako sam kaže, tri kluba su želela da vide njegova leđa, što procentualno iznosi 18.75 odsto superligaške populacije.

“Ako uzmemo sve u obzir, Partizan i Zvezdu, sve što se izdešavalo pre derbija, moj odlazak je bio najlakša solucija. Tri kluba su zahtevala smenu. To su večiti rivali i niški Radnički. Novi Pazar i Javor su se neopravdano žalili na suđenje na jednoj utakmici. Kolo pre toga žalbe su bile razumne, ali dve spomenute nisu. Ali… Mi više nismo u mandatu, pa nije u redu da pričam detaljnije o tome. Radili smo analize svih tih utakmica. Živimo u takvoj sredini gde su Crvena zvezda i Partizan medijski najzastupljeniji. Utakmica Novi Pazar – IMT bude vrhunska, gosti pobede 3:4 u neizvesnoj završnici, ali se medijski dovoljno ne isprati. Svaka vest o večitim rivalima je najčitanija”.

Još uvek se ne zna ko će deliti pravdu na stadionu u Humskoj, s obzirom da pravila prilikom otkazivanja utakmice i promena datuma odigravanja jasno zahtevaju ponovno delegiranje sudija.

“Pravilo je da kada se utakmica odloži deligiranje više ne važi. Tako da, ponovo će morati da se delegira sudijska ekipa za derbi. Može doći do banalne situacije. Arbitar na primer sudi svake druge nedelje, a utakmica je otkazana, pa ga onda čekamo četiri kola. Ili na primer, čovek doživi povredu, otputuje, ide na neko slavlje… UEFA delegira dve, tri nedelje ranije, ali do 48 sati pre utakmice je strogo poverljivo. Niko ne sme da zna. Mnoge sudije dobiju kaznu ako kažu nekome. Mi smo obajvljivali 3 dana ranije”.

Zarada fudbalskih sudija u Srbiji...

“Glavnim arbitrima u Srbiji taksa je nedavno povećena na 500 evra zarade po utakmici, što uopšte nije mnogo. Poređenja radi, u Albaniji je 400. Pomoćnici imaju 300 evra, četvrti arbitar oko 150, dok VAR i AVAR zarađuju 250 i 200 evra po odrađenom meču. Ljudi misle drugačije, a jednostavno nemaju predstavu. U Bugarskoj recimo zarađuju 650 evra. Kada bi došli na nivo takmičenja da sudije možete platiti 1200 evra po meču, onda možete zahtevati da postanu profesionalnci, a ne kao trenutno – honorarci. Mnoge evropske zemlje ušle su u neku vrstu tranzicije. Nemačka je godinama obezbeđivala sudijama da rade pola radnog vremena. Onog momenta kada su prešli ozbiljniju cifru, njima više nije bilo potrebno da rade drugi posao. Kada je profesionalizam u pitanju onda u priču ulaze doprinosi i sve zakonon zahtevane norme”, rekao je Filipović uz napomenu da se tokom mandata nije susreo ni sa jednom vrstom nametnog pritiska prilikom donošenja odluka:

“Da li mislite da se problem u Engleskoj dogodio jer tamošnje sudije ne zarađuju mnogo? Ne… Moram da potenciram! Meni niko za ove dve godine, iz Saveza ili nekog drugog tabora, nije probao da se meša u posao. Nikakvih pritisaka nije bilo. Od 2016. do 2021. od strane UEFA na našu adresu poslato je 50 + prijava na suđenje, a za vreme našeg mandata 0. Sumnjivih aktivnosti arbitara na utakmicama nije bilo. Što se regularnosti tiče dostigli smo visok nivo. U jednoj od Liga petice tokom polusezone bilo je 13 VAR intervencija, a čak šest pogrešnih. Znate i sami kakve su njihove zarade. Svi moramo učestvovati u podizanju svesti kod naroda, jer greške su sastavni deo fudbala i uprkos VAR sistemu su neizbežne i nenamerne”.

Kurir sport / Meridian sport