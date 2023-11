POPOVIĆ PRED MEČ U BAČKOJ TOPOLI: "Ovo je prilika da se pokažemo u pravom svetlu"

Trener Vojvodine Ranko Popović rekao je konferenciji za medije da je derbi u Bačkoj Topoli prilika da se njegova ekipa pokaže u pravom svetlu.

Fudbaleri „stare dame“ u nedelju od 19:30 gostuju ekipi TSC-a u Bačkoj Topoli u derbiju 15. kola Superlige Srbije.

– TSC je verovatno jedna od najorganizovanijih ekipa u našoj ligi. Igrački kadar koji može odgovori u takmičenjima u kojima učestvuje i zato su tu gde jesu. Možda je to ekipa koja je u nekom periodu utakmica ostavila najozbiljniji utisak u Evropi od naših klubova. Ne bih gledao krajnje rezultate, već gledajući onako dok su se držali, pokazali su najviše. I zato je ovo lep izazov za nas, da zaokružimo mnoge dobre stvari koje radimo. Ja ne volim da pričam o tome, želim da to ostavim vama koji gledate. Ne volim da mračimo, volim kritiku, da budu konstraktivne, ali posle ove utakmice posle koje smo se svi osetili da smo izgubili, na njoj smo videli neke stvare koje nismo videli i u nekim prethodnim prvenstvima. Prvo poluvreme je bilo naš model koji nije lako ponoviti u tom intenzitetu. Kada tako neko odigra, u nekim drugim ligama, na drugim terenima i dresovima, takvom fudbalu se divimo, a kada gledamo na praznom terenu u Novom Sadu onda mi mračimo i izvlačimo neke negativne stvari. Ono što je dobro je dobor, a ono što ne valja ćemo da popravljamo. Mi smo krivi što nismo završili pobedom i sa ovacijama. Desilo se to što se desilo i nadam se da se neće više ponavljati. Svesni smo svega, pričali smo o tome, ali to sve moramo da uradimo na terenu. Nije lako, ali znamo ka čemu idemo i koji je naš cilj. Prekosutra imamo jednu lepu priliku da sve to pokažemo protiv jedne ekipe po meri – rekao je Popović.

Trener Vojvodine smatra da njegov tim ne treba da gradi optimizam na umoru TSC-a zbog Evrope, već zbog dobrih stvari u njenoj igri.

– Vojvodinin optimizam ne treba da se gradi zbog nečega što se dešava u TSC-u, već zbog stvari koje se dešavaju kod nas. Naš optimizam treba da gradimo na tom prvom poluvremenu i dobar deo drugog dela protiv Železničara. Mi smo prvo poluvreme bili kao cunami, u svakom napadu smo dolazili do šansi i na tome hoćemo da gradimo optimizam, ali da ispravimo greške. U toj igri, koja ih ponese, izgubili su kontrolu, ozbiljnost, ali su igrači svesni toga. TSC na sedam, osam pozicija ima top igrača koji mogu da igraju u svakoj ekipi kod nas, i to po dvojicu, tako da ne verujem da će biti umorni. Utakmice u Evropi mogu samo da ih poboljšaju i ubrzaju, a sporost je najveći problem našeg fudbala. Mi radimo na tome da sve ubrzamo i ja sam siguran da niko od vas nije verovao da ćemo mi za tri meseca doći na ovakav nivo igre, pa makar i na 45 minuta. Mi ćemo raditi na tome da tako igramo u kontinuitetu i to po 90 minuta – naglasio je Popović.

On se osvrnuo i na kadrovske probleme, koji su i dalje prisutni, a još uvek nije poznato da li će Kembel i Mateus Indio biti spremni.

– Bolji jesu, ali moramo još da vidimo koliko će Kembel i Mateus biti spremni, a i to su stvari koje ne smemo preskakati kada pričamo o svemu. I vi kada kucate izveštaj, kako biste ga pisali da vam neko izvadi četiri dugmeta sa tastature? Ja se nadam da će što više igrača biti spremni i da će neko novi da iskoči. Svi koji su u Vojvodini moraju da budu svesni da je ovaj klub poseban. Mi od prvog dana ponavljamo isto i idemo ka tome. Mene interesuje da oni koji izađu na teren, moraju da budu svesni čiji dres nose i da tako i igraju, da to cene i uživaju u tome. Kada tako izađu, onda će i rezultati doći – zaključio je Ranko Popović.