SKANDAL! OSVEDOČENI SRBOMRZAC OPET PROVOCIRA: Navijač Albanije vređao i omalovažavao naš narod preko zvaničnog naloga UEFA

Plasman srpske fudbalske reprezentacije na Evropsko prvenstvo izazvao je veliku pažnju u Albaniji.

Na zvaničnom UEFA nalogu posvećenom EURO 2024. nakon što je Srbija i zvanično obezbedila mesto na velikoj smotri, ogroman broj negativnih komentara iz Albanije prosto je zatrpao ovaj profil.

Prvi koji je ispratio istorijski prolaz Srbije na Evropsko prvenstvo posle 24 godine bio je Ismail Morina, nama dobro poznato lice. Čovek koji je lansirao dron na utakmici između Srbije i Albanije, igrane 14. oktobra 2014. godine na stadionu Humskoj, i tako izazvao nerede i prekid na meču. Potom je pobegao iz Beograda, a tek kad je bio van granica Srbije pohvalio se svojim zlodelom. Dron je nosio zastavu fašističku tvorevine "Velike Albanije".

Ovaj put na instagram stranici UEFA Ismail Morina koji sebe naziva "Balist Morina" napisao je dve provokativne rečenice izazvaši lavinu komentara navijača Srbije, ali i Albanije.

- Smirite se zečevi, tu sam da vam popravim sudbinu, ne brinite za to! Vidimo se u nokaut fazi!

Nisu mu srpski simpatizeri ostali dužni, uzvratili su mu na isti način, dok je njegova objava izazvala i njegove sunarodnike da nastave sa horskim vređanjem Srba i Srbije. UEFA nije reagovala, bez obzira na provokatorske i zastrašujuće komentare i nije izbrisala sve ono što je pisano. Ovakva histerija nastavljena je i danima posle, pa su na društvenim mrežama osvanuli snimci paljenja srpske zastave od strane nekoliko desetina Albanaca sa porukom:

- Čekamo vas!

Očigledno je da Albanci spremaju atmosferu linča i provokacija prema Srbima, poučeni iskustvom od pre devet godina. Iako su tada navijači Albanije bili inicijatori incidenta i nemilih scena, njihov Savez i reprezentacija nisu kažnjeni, a oni su neokrenjeni prvi put u istoriji otišli na EP.

UEFA je tada zvanično ustanovila krivicu Albanije, ali je kaznila Srbiju. Utakmica je registrovana rezultatom 3:0 za Srbiju, ali su istovremeno neviđenim presedanom Orlovima oduzeta tri boda, koja su bila ključna u krajnjem bodovnom skoru. Srbija je u Albaniji na dupke punom i neprijateljski nastrojenom stadionu u Elbasanu pobedila domaćina rezultatom 2:0, golovima Aleksandra Kolarova i Adema Ljajića.

S obzirom na velike tenzije od strane Albanaca prema Srbima i Srbiji postavlja se pitanje, da li bi UEFA trebalo da postupi zdravorazumski i u žrebu razdvoji dve reprezentacije. To se verovatno neće dogoditi, jer između dve države zvanično nema političkih tenzija. UEFA je ranije u kvalifikacijama razdvajala Jermeniju i Azerbejdžan, odnosno Rusiju i Ukrajinu.

Ismail Morina nekoliko puta je hapšen i puštan u kućni pritvor. On je posle incidenta u Beogradu pobegao u Hrvatsku gde je zatvoren, ali ga zvanični Zagreb nije isporučio Beogradu, iako je to traženo, već Italiji. Albanska policija je 2015. godine uhapsila Morinu zbog posedovanja nelegalnog oružja, međutim sve je to bilo farsa za medije. U Albaniji Morinu doživljavaju kao nacionalnog heroja.

