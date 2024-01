KURIR DIREKTNO IZ LONDONA: ŠOK I NEVERICA zbog proglašenja Mesija za najboljeg, nema aplauza! HIT REAKCIJA Halandovog oca (VIDEO)

Ceremonija dodele FIFA fudbalskih nagrada THE BEST održana je sinoć u Londonu. Kao i prethodnih godina, pravo glasa imali su selektori i kapiteni svih svetskih reprezentacija, i po dva novinara iz svake zemlje, jedan za muški, jedan za ženski fudbal.

Kao i deceniju unazad, urednik u Kuriru Milan Rašević predstavljao je Srbiju i dao svoje glasove najboljima u konkurenciji fudbalera, golmana i trenera.

Javio se uživo iz Londona, i prokomentarisao sinoćnji izbor.

foto: Kurir televizija

- Kao što ste mogli da vidite, ako ste pratili na portalu Kurir.rs, za najboljeg je proglašen Lajonel Mesi i to neverovatnim spletom okolnosti. Mesi je dobio prednost ispred Halanda. Naime, oni su bili poravnati sa po 48 poena, ali to malo poznato pravilo je da ako dva igrača budu poravnata odlučuju, po manje poznatom njihovom pravilu, sami kapiteni reprezentacija. Ispostavilo se da su kapiteni svih svetskih reprezentacija Mesiju poklonili najviše poena. To nije bio slučaj kada su u pitanju selektori, kao i novinari i navijači. Dakle, Mesi je u samo jednoj od tri kategorije bio najbolji, ali spletom okolnosti imao isti broj glasova kao Haland i pobedio je - saopštio je Rašević.

foto: Kurir televizija

A kada se čulo Mesijevo ima u dvorani je zavladala neverica:

- Možda ceo taj šok najbolje oslikava prizor u dvorani Apollo Eventim, gde nije bio uopšte gromoglasnog aplauza, kao kada je Messi dobio svoju zlatnu loptu od France Footballa. Dakle, prosto ljudi su bili u neverici kada su čuli da su saopštili njegovo ime, a najbolja reakcija je zabeležena u Dnevnom listu Sun ovde u Engleskoj, uz naslov What the hell?! aludirajući na ono njehovu poznatu psovku. Snimili su Halandovog oca Alfa Ingija Halanda, takođe bivšeg fudbalera Manchester Cityja, koji je prosto šokiran, bukvalno mu je vilica spala kada je čuo Mesijevo ime na ceremoniji.

foto: Kurir televizija

Ceremoniju je obeležilo još nekoliko iznenađenja:

- To je još više čudno ako se ima u vidu da je za najboljeg trenera proglašen Gvardiola, da su čak petorica fudbalera Mančester Sitija izabrani u idealni tim godine. To je neverovatno koliko je Mančester Siti osvojio nagrada, a kako i ne bi kada su osvojili triplu krunu. A ono što još više čudi jeste da je Haland u toj sezoni, istorijskoj za Mančester Siti, na 53 utakmice postigao 52 uz 11 asistencija. Neverovatno, bio je apsolutno najbolji po svim kriterijumima, ali eto njemu je izmakla nagrada.

02:36 KURIR DIREKTNO IZ LONDONA: Ljudi U ŠOKU I NEVERICI zbog proglašenja Mesija za najboljeg! HIT REAKCIJA Halandovog oca

Naša delegacja glasala je na sledeći način:

- Ja moram da kažem da sam dao svojih pet poena, Halandu, tri sam dao De Bruyneu i jedan Mbappeu. Naš selektor Dragan Stojković Piksi takođe je za Halanda izdvojio maksimalnih pet poena, dok Dušan Tadić, na primer, nije dao Halandu niti jedan poen, ali zato nije dao ni Messiju svih pet poena. Po njemu je najbolji fudbaler za prethodnu godinu bio Kevin De Bruyne.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:39 Vrede kao Mesi ili Ronaldo: Upoznajte najneobičnije stanovnike Dohe