CRVENA ZVEZDA NEMA PRAVO NA GREŠKU! OD STARTA MORAMO BITI "U FULU": Vladan Milojević nije skrivao karte pred duel s Voždovcem

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 16.30 časova otvaraju prolećni deo sezone utakmicom na stadionu "Rajko Mitić" protiv Voždovca.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Trener Vladan Milojević vratio se posle četiri godine na Marakanu, a iza ekipe su uspešno odrađene pripreme na Kipru.

- Imamo dosta igrača koji su bili na Afričkom i Azijskom kupu. Nekoliko igrača je napustilo ekipu. Generalno sam zadovoljan urađenim, uspeli smo da implementiramo ono što smo želeli. Svesni smo da stanje na tabeli i sve ono što se dešavalo proteklih šest meseci nisu bili na zavidnom nivou - rekao je Vladan Milojević na konferenciji za medije i dodao:

- Igrači kao i mi svi u klubu željno iščekujemo početak lige. Da pokažemo kvalitet i upustimo se u tešku borbu. Nijedna utakmica neće biti laka. Ali, ja sam optimist.

foto: Starsport©

Na prolećnoj premijeri sezone, uz besplatan ulaz, Crvena zvezda igra protiv Voždovca.

- U goste nam dolazi protivnik koji sem "večitog rivala" najmanje leži Crvenoj zvezdi. Pobedili su nas u prvom delu prvenstva. Imamo motiva. To je jedna ekipa, bez obzira na promenu trenera, koja ima izrađen stil i filozofiju igre. Imaju mlade igrače, sposobne, koji znaju da igraju, motivisani i puni elana.

Milojević će posle četiri godine izaći na punu Marakanu.

- U sportu emocije traju jedan trenutak, vrlo brzo moraš da budeš fokisuran na igru. Očekujem veliki broj navijača na tribinama. Mislim da će biti lep dan. Sa druge strane momci zaslužuju podršku. Kad igrate pred publikom, kad vas nose, onda dajete i više od maksimuma.

Voždovac je u prvom meču sezone slavio rezultatom 3:2, a vodio je ubedljivo 3:0.

- Prošle godine u to vreme bio sam u drugom klubu. Utakmica neće biti ista kao prošle godine. Voždovac ne odustaje od svog stila i to je lepo. Svi protivnici su teški, pogotovo kada krenu početne utakmice. Pitanje je koliko smo mi u takmičarskoj formi. Posle nekoliko kola ekipe će nadolaziti. Moramo biti pravi, za nas nema kiksa. Znamo gde smo, igrači su svega svesni. Od prvog minuta moramo igrati u fulu. Nemamo pravo na grešku!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prelazni rok na Marakani bio je veoma buran.

- Za razliku od mog prvog mandata Zvezda je porasla infrastrukturno i u svakom drugom smislu. Meni kao treneru to mnogo znači, jer sam rasterećeniji i mogu da se fokusiram na moj deo posla. Imam dobru saradnju sa Mitrom Mrkelom i Markom Marinom. Ja sam trener, moj deo zadatka je da od ovih igrača izvučem maksimum. Na to sam fokusiran. Srećan sam što Osman Bukari nije prodat, a opet svestan sam da sam u klubu koji živi od prodaje igrača. Probali smo da i u ovom prelaznom roku ostavimo kostur ekipe, ali i da smanjimo broj igrača. Više nemamo utakmice u Evropi, samo prvenstvo i kup. Oni koji su ostali moći će da se bore i kad zasluže priliku da igraju.

Crvena zvezda imala je određenih problema na bekovskim pozicijama.

- Jeste, bilo je problema u pripremnom periodu. Zasad imamo igrače koji mogu adekvatno da odgovore zadacima. Viktor Radojević je naše dete, veliki potencijal, videćemo za njegovu minutažu. Priključen je Ognjen Mimović, opet naše dete. Sviđa mi se ta filozofija kluba prema našoj deci. Prelazni rok još traje, živa je stvar, videćemo da li će sportski sektor reagovati. Milan Rodić je kuburio s povredom, bio bolestan, pa ćemo videti i za njega. Ima nekih dilema što se tiče zdravstvenog stanja igrača. Miloš Degenek je povređen, kao i Kosta Nedeljković.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Napadač Šerif Endijaj bio je prduktivan na pripremama, za razliku od prvog dela sezone.

- Da li sam uspeo da ga vratim, ili ne, pokazaće vreme. Na meni i mom stručnom štabu je da učinim sve za bilo kog igrača. Ne bih voleo da se pravi neko poređenje sa stanjem pre mog dolaska. Sve što je u fudbalu bilo juče, to je zaboravljeno, igra se danas i sutra. Cela atmosfera i pritisak oko njega, to je normalno za igranje u Crvenoj zvezdi. Sama psihologija igra dosta veliku ulogu, zato pričamo ne samo s njim, već i sa ostalim fudbalerima. Kad čovek ima samopouzdanje lako daje maksimum, kad ga nema dolazi do grešaka i nekih drugih neželjenih stvari. Šerif je vredno radio kao i ostali igrači. Daj Bože da ja mogu čarobnim štapićem da rešim problem... Da li smo uspeli, videćemo na kraju sezone...

Korejac Hvang još nije stigao u Beograd, posle igranja za Južnu Koreju na Azijskom kupu.

- Očekujemo ga da od ponedeljka bude na treninzima. Dobio je pauzu nekoliko dana da se odmori. Konkurisaće za sledeću utakmicu. Nemam bilo kakvu dilemu oko njega i Krasoa. Znate da je bitan za igru Crvene zvezde.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Uroš Sremčević, kao mlad napadač stigao je iz lučanske Mladosti.

- Posle odlaska Jovana Mijatovića doveli smo Uroša Sremčevića. Interesantan i talentovan igrač. Konkuriše za igru sutra, da li će ulaziti, ne mogu da kažem. Ono što je dobro, brzo se adaptirao. Dete koje je talentovano i od njega dosta očekujem. Ne treba mu stavljati psihološko opterećenje, da izgubi samopouzdanje...

foto: www.crvenazvezdafk.com

Jedan od mladih koji je bio konstantan na pripremama bio je Jovan Šljivić.

- Nisam neko ko voli da priča o individualnim kvalitetima igrača. Jovan je fenomenalno radio, kao i sva naša druga deca. Jovan Šljivić je talentovan fudbaler, uz Nikolu Kneževića, braću Mituljikić, Andriju Maksimovića, je skrenuo pažnju sa sebe.Nemam dilemu da bilo ko od njih i startuje. U prvom mom mandatu nismo imali plejadu toliko dobrih i kvalitetnih igrača, posebno kad pogledate njihovo godište. To je jedno veliko blago. Kad god budu mogli, dobiće šansu. Zvezda je u proteklih šest meseci sjajno radila, vidi se to po prodaji dva mlada igrač (Mijatović i Nedeljković op.a.) i dolasku velikog novca u klub - zaključio je Vladan Milojević.

Kurir sport

01:34 Nedeljković posle poraza od Jang Bojsa